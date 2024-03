Catanese in giro per Monterosso minacciava la ex convivente: aveva con sè una motosega

Un pregiudicato catanese è stato colpito dal divieto di dimora nel Comune di Monterosso Almo. Il divieto è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Ragusa. L’uomo è accusato di ripetute aggressioni e minacce ai danni dell’ex convivente e di alcuni suoi familairi.

ANDAVA IN GIRO CON UNA MOTOSEGA

E’ stato sorpreso dai carabinieri mentre vagava per le vie della città, in preda all’ira, nei pressi della casa della donna. Era perfino armato di motosega. Accompagnato in caserma, è stato portato presso il carcere di Ragusa a disposizione dell’autorità giudiziaria.

