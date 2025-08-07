Casuzze: ispettore donna aggredita da due ambulanti al mercato settimanale

Una mattinata di ordinari controlli al mercato settimanale di Casuzze si è trasformata in un grave episodio di violenza. Un’ispettrice capo della Polizia Locale di Santa Croce Camerina è stata aggredita verbalmente e fisicamente da due operatori commerciali, durante lo svolgimento delle sue funzioni. Il fatto è accaduto nella mattinata di ieri, lasciando sgomenta la comunità locale.

Secondo una prima ricostruzione, i due ambulanti, infastiditi dai controlli sugli spazi occupati e sulle autorizzazioni, avrebbero reagito in modo violento, colpendo la donna con insulti e spinte. L’ispettrice ha riportato lesioni fortunatamente non gravi, ma è stato comunque necessario il ricorso alle cure del pronto soccorso. La notizia è stata diffusa dal sindaco della città, Peppe Dimartino.

Il primo cittadino ha poi assicurato che il Comune si attiverà legalmente per difendere l’operato della Polizia Locale.

Le indagini sono già in corso per accertare ogni dettaglio e identificare con precisione i responsabili dell’aggressione. Nei prossimi giorni potrebbero scattare provvedimenti amministrativi e penali a carico degli aggressori.

La solidarietà della CGIL

Giuseppe Roccuzzo Segretario Generale della CGIL di Ragusa e Nunzio Fernandez Segretario Generale della Funzione Pubblica CGIL di Ragusa esprimono piena e convinta solidarietà all’agente della Polizia Locale di Santa Croce Camerina vittima, mercoledì 6 agosto 2025, di una vile e insensata aggressione mentre era impegnato in un’operazione di contrasto all’abusivismo commerciale presso il mercatino settimanale della frazione balneare di Casuzze.

“Non possiamo tollerare che chi indossa una divisa e lavora per garantire la sicurezza dei cittadini sia lasciato solo” dichiara Nunzio Fernandez, segretario generale FP CGIL Ragusa. “ La Polizia Locale non è un bersaglio, ma un’istituzione da tutelare. È urgente che l’Amministrazione comunale, richieda il supporto delle istituzioni preposte per attivare un piano di incremento dei livelli di sicurezza finalizzato a tutelare anche gli operatori in servizio, a partire dai contesti più esposti come fiere, mercati, eventi pubblici. Questo episodio non deve essere archiviato come un caso isolato, ma deve diventare occasione per una riflessione più ampia su risorse, mezzi e formazione a tutela di chi ogni giorno è in prima linea.” Dichiara Giueseppe Roccuzzo segretario Generale della Cgil di Ragusa. La CGIL chiede inoltre che venga riaffermato con forza il principio di legalità nei confronti di chi tenta di ostacolare l’azione dello Stato. Al corpo della Polizia Locale di Santa Croce Camerina e, in particolare, all’agente ferito, va il sostegno incondizionato della Cgil di Ragusa.

