Casarini e Ong Mediterranea Saving Humans in udienza da Papa Francesco: “Vanno in mare a salvare i poveretti, fanno un bel lavoro”

Prima dell’udienza generale, entrando in Aula Paolo VI, Papa Francesco ha salutato personalmente l’ex leader no-global Luca Casarini e alcuni rappresentanti della Mediterranea Saving Humans – di cui Casarini ora è capomissione – come testimoniano le fotografie pubblicate da Vatican Media. I membri della ong hanno donato a Bergoglio un presepe, in una teca, con Maria, Giuseppe e Gesù rappresentati con fisionomia e abiti tradizionali africani. Al termine dell’udienza, il Papa ha poi pubblicamente salutato “il gruppo di Mediterranea Saving Humans, che va in mare a salvare i poveretti che fuggono dalla schiavitù dell’Africa: fanno un bel lavoro questi, salvano tante gente”.

Toccante incontro con Sua Santità

“Come sempre il Papa ci ha dimostrato un grande affetto e ci esorta – ha detto Casarini – Ci ha detto: ‘coraggio tornate in mare a salvare vite’. E’ stato un abbraccio di gioia, il pontefice ci sostiene”. Casarini guida la ong Mediterranea Saving Humans, a cui oggi papa Francesco ha rivolto il suo saluto al termine dell’udienza generale in Sala Nervi. Casarini spiega che una delegazione della ong, assieme a don Mattia Ferrari, ha accompagnato stamani un gruppo di ragazzi di un centro di salute mentale di Napoli che hanno donato al pontefice uno dei presepi costruiti per sostenere Mediterranea. “Papa Francesco pensa alle cose concrete – prosegue Casarini – il Mediterraneo è sempre più un cimitero senza croci. Sono oltre 2500 i morti accertati da inizio anno, ma nella realtà sono molto di più. L’ultimo naufragio nei giorni scorsi poteva essere evitato. Dal rapporto dell’Onu di oggi arriva la conferma che la Libia non è un porto sicuro. Queste persone vengono torturate. I famosi trafficanti – dice – vanno cercando in quei governi che noi purtroppo finanziamo”. E sulle recenti polemiche dei soldi alla Ong da parte di alcuni vescovi taglia corto: “A chi le ha costruite, dico solo una cosa: Buon Natale”.