Casa Grazia approda a Marina di Ragusa: il Mediterraneo si racconta tra vino, mare e cultura

Il Mar Mediterraneo, scrigno di civiltà e sapori millenari, si fa racconto vivo nella terza tappa di “Approdi – Un Mare di Storie”, l’esperienza enogastronomica firmata Casa Grazia in omaggio ad Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025. L’appuntamento è per giovedì 22 maggio alle ore 20.00, nella cornice unica di Bahar, affacciata sul mare di Marina di Ragusa.

Un evento che unisce territorio, gusto e narrazione, ideato dall’azienda vitivinicola di Gela guidata oggi dalla terza generazione della famiglia Brunetti, con i giovani Emilio, Miryam e Martina Casciana, sommelier e hospitality manager. Radicata nella Riserva Naturale del Lago Biviere, oasi costiera di rara bellezza, Casa Grazia porta avanti un viaggio che è insieme culturale e sensoriale, celebrando il Mediterraneo come ponte tra identità, sapori e memorie.

Un menù che racconta il mare

Sarà proprio il vino “Lagodamare”, frizzante naturale e simbolo del legame con il lago salato da cui tutto ha origine, ad aprire la serata. Abbinato a un antipasto ricco di suggestioni marine – ostriche, gamberoni rossi, gamberi gobbetti dalle uova blu, spada affumicato, caponata e polpettine di sarde – racconta, calice dopo calice, la forza della biodiversità locale.

A seguire, il blend “Tra Dune Bianco” esalterà con le sue note eleganti un primo piatto inedito e raffinato: spaghetti con acciughe, burro, limone e katsuobushi. Il protagonista del secondo sarà invece il nuovo gioiello enologico della casa, lo Zahara Riserva Grillo, a completare il gusto del calamaro ripieno.

Per chiudere in dolcezza, un bianco mangiare classico, omaggio alla tradizione siciliana e perfetto per suggellare una serata che è esperienza per tutti i sensi.

Cultura, natura e innovazione

“Approdi” non è solo una cena, ma una narrazione corale del Mediterraneo come culla di civiltà e bellezza, dove ogni ingrediente e ogni vino raccontano una storia. Una rassegna che collega il gusto alla cultura, rendendo omaggio ad Agrigento, faro culturale del 2025, e alla Sicilia più autentica, dove natura e sapienza artigianale si intrecciano.

Il luogo scelto per l’evento, Bahar (che in maltese significa “mare”), offre una vista mozzafiato e un’atmosfera in perfetta sintonia con il concept dell’iniziativa: ascoltare le onde e lasciarsi trasportare dalle storie del mare. Per info e prenotazioni: +39 392 7326711

