Casa della comunità a Pozzallo. Conclusi i lavori al piano terra. Si passa al primo piano

Domani il trasferimento degli uffici dal primo piano del palazzo di via Orione 4 al piano terra dove sono stati ultimati i lavori realizzati con i fondi del PNRR per la Casa della Comunità di Pozzallo che hanno previsto una rimodulazione interna, un nuovo impianto fotovoltaico ed un nuovo impianto di climatizzazione. Lavori realizzati in due fasi: la prima ha interessato il piano terra e per tale motivo le prestazioni specialistiche di fisioterapia sono state spostate in questi mesi (da quando sono partiti i lavori a metà dello scorso mese di giugno) nei poliambulatori di Ispica e Modica.

Nessun disservizio in questi due giorni.

A garantirlo la stessa Asp iblea che sta curando questo momento di transizione. Gli uffici con relative attrezzature entro il fine settimana saranno trasferiti al piano terra dove i lavori sono stati eseguiti e conclusi. Poi la ditta esecutrice delle opere passerà al primo piano per sistemare i locali e rimetterli a nuovo. Ultimati anche in questo caso i lavori al primo piano dello stabile di via Orione si potrà avviare definitivamente il percorso della Casa della Comunità a Pozzallo. Strutture sanitarie che hanno preso il volo in Italia dove ne sono in corso di realizzazione ben 1.288, una ogni 40-50mila abitanti sul tracciato positivo che arriva da Toscana, Emilia Romagna e Veneto.

Quali i servizi che vengono garantiti nelle Case della Comunità?

Vi saranno garantiti servizi h24 con medici e infermieri. Prevista una presenza medica 24 ore al giorno sette giorni su sette, insieme agli infermieri che lavoreranno 12 ore al giorno per 7 giorni. Garantita anche la presenza di specialisti come lo psicologo, il logopedista, il fisioterapista, il dietista, il tecnico della riabilitazione e l’assistente sociale e, quando sarà necessario, anche il cardiologo, lo pneumologo o il diabetologo. Oltre alle visite mediche verranno assicurati servizi diagnostici primari per il monitoraggio delle condizioni di salute del paziente. I pazienti potranno usufruire dei servizi sanitari legati che richiedono l’uso di ecografi, elettrocardiografi, retinografi, oct, spirometri. Previsto anche un punto per i prelievi e per gli screening oltre che per le vaccinazioni e si potrà usufruire anche dei servizi di prenotazione di visite e ricoveri (garantiti oggi dai Cup) e si potrà far attivare l’assistenza direttamente a casa oppure i nuovi servizi di telemedicina oltre che i servizi per la salute mentale, le dipendenze o l’assistenza sociale. I servizi verranno garantiti in collaborazione con i medici di base.

