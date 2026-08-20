Cartoline indecorose dalla zona industriale Modica-Pozzallo: rifiuti e vegetazione ai margini della strada

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Attraversare le strade comunali della periferia e, ancora di più, alcune arterie provinciali significa purtroppo imbattersi con frequenza in scene poco edificanti, frutto dell’inciviltà di chi continua ad abbandonare rifiuti dove capita.

Cumuli di immondizia lasciati ai margini delle carreggiate, nelle piazzole di sosta e nelle aree poco frequentate finiscono così per trasformarsi in una sorta di cartolina al contrario del territorio, proprio nel periodo in cui numerosi visitatori raggiungono la provincia iblea. Immagini che certamente non rappresentano il volto che una terra turistica dovrebbe offrire.

Questa volta a finire sotto i riflettori dei social è la zona industriale Modica-Pozzallo, dove la situazione torna a essere particolarmente critica. Lungo alcuni tratti della viabilità si incontrano rifiuti di ogni genere abbandonati sul ciglio della strada, mentre sterpaglie e persino alberi hanno invaso parte della carreggiata, creando una situazione che, oltre a essere indecorosa, può rappresentare un potenziale pericolo per chi percorre la zona.

A peggiorare ulteriormente il quadro ci sono anche rifiuti dati alle fiamme, con ciò che resta dei materiali bruciati a testimoniare una pratica tanto incivile quanto pericolosa.

E c’è un elemento che rende la situazione ancora più paradossale. Alcuni cittadini segnalano infatti che solo pochi giorni fa l’area era stata bonificata e liberata dai rifiuti. Un intervento che, evidentemente, non è bastato a fermare chi continua a utilizzare la zona come una discarica abusiva. In poco tempo, dunque, l’immondizia è tornata a comparire, riportando l’area in una condizione di degrado.

Una situazione sulla quale si chiede adesso di intervenire con tempestività, sia per ripristinare il decoro dell’area, sia soprattutto per eliminare le condizioni che possono compromettere la sicurezza della circolazione. La presenza di vegetazione sulla carreggiata e ai bordi della strada, infatti, riduce la visibilità e può costituire un ulteriore fattore di rischio.

La speranza dei cittadini è che gli enti competenti possano procedere rapidamente con la rimozione dei rifiuti, la pulizia dell’area e la necessaria manutenzione della vegetazione, restituendo alla zona industriale condizioni di maggiore sicurezza e decoro.

A farsi portavoce delle segnalazioni raccolte tra i cittadini è Marcello Medica, che ha posto l’attenzione sulle condizioni della zona industriale Modica-Pozzallo e sulla necessità di un intervento da parte degli enti competenti.

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