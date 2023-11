Cartelle esattoriali e rottamazione a Vittoria. I cittadini protestano

I cittadini vittoriesi stanno ricevendo in questi giorni numerosi avvisi per mancato pagamento delle tasse. L’agenzia di riscossione Pubbliservizi, che gestisce il servizio da qualche anno, sta notificando nelle abitazioni di molte persone le ingiunzioni relative ai tributi comunali degli anni 2014, 2015, 2016, 2017.

Tra coloro che ricevono gli avvisi ci sono anche coloro che, nei tempi dovuti, hanno presentato la richiesta di accedere alla cosiddetta “rottamazione”, cioè la dilazione agevolata approvata dal consiglio comunale due mesi fa.

Ma questi tributi, in buona parte, fanno parte della dilazione e della rateizzazione. Inoltre, nelle case dei cittadini non sono ancora arrivati la documentazione e i prospetti con le dilazioni e nessuno può quindi verificare la propria situazione. Molti, in questi giorni, si stanno recando nelle sedi dei patronati per chiedere spiegazioni e – tra l’altro – anche alla Cna. “Questi tributi non fanno forse parte di quelle entrate tributarie che possono essere regolarizzati con la dilazione agevolata approvata dal Consiglio comunale? – chiedono i dirigenti dell’organizzazione datoriale – Se così fosse si sta creando una certa confusione, pur se involontariamente”.

La Cna: “Serve un confronto con l’amministrazione”

La Cna chiede di fare una verifica della situazione e un confronto con l’amministrazione comunale per capire cosa sta succedendo ed eventualmente trovare soluzioni che vengano incontro sia alle esigenze delle imprese, dei cittadini e sia a quelle dell’ente. “È necessario che i cittadini siano messi nelle condizioni di poter fare le verifiche e che ciascuno abbia un quadro completo della propria situazione tributaria. Altrimenti si rischia di far confusione. È importante che si possa chiarire tutto questo in un incontro con gli amministratori”.

Oggi non siamo riusciti a raggiungere telefonicamente l’assessore alle Finanze Peppe Fiorellini, temporaneamente fuori sede.