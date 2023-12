Caro voli, la Regione correi ai ripari: 25% di sconto sui biglietti per i residenti

Anche quest’anno è arrivato, puntuale, il caro voli verso la Sicilia durante il periodo natalizio, il momento in cui tutti, dagli studenti ai lavoratori, tendono a rientrare a casa per trascorrere qualche giorni di festa insieme alle famiglie. Ma quest’anno, la Regione siciliana ha attivato un portale per chiedere un rimborso a favore dei residenti.

IL CARO VOLI

Secondo quanto rilevato da Assoutenti, i costi dei voli per destinazioni come Palermo, Catania e altre città siciliane sono saliti significativamente durante il periodo delle festività. Ad esempio, per un volo in classe economy con partenza il 23 dicembre e il ritorno il 7 gennaio da Bologna a Palermo si parla di un prezzo di 521 euro. Da altre città come Torino a Catania, Pisa a Catania e Verona a Palermo, si osservano costi che variano tra i 439 e i 446 euro, secondo quanto riportato da Repubblica.

IL RIBORSO DEL 25%

La Regione Sicilia ha attivato una piattaforma online attraverso cui i residenti siciliani possono richiedere il rimborso del 25% del costo dei biglietti aerei per viaggi verso gli aeroporti della penisola. Inoltre, la Regione offre ulteriori sconti del 25% per i residenti con disabilità dal 67% di percentuale di invalidità, studenti o persone con basso reddito (Isee inferiore a 9.360,00 euro).

La piattaforma è accessibile al seguente link: https://siciliapei.regione.sicilia.it/bandocarovoli. Si precisa che le richieste devono essere inoltrate esclusivamente online, partendo dalle 9 di oggi fino alle ore 18:30 del 30 gennaio 2025, utilizzando il portale web sopra indicato. È necessario inserire i dati e gli allegati richiesti previo accreditamento.

Le istanze di rimborso possono essere presentate da viaggiatori che abbiano già acquistato i biglietti a partire dal 10 novembre, per voli che vanno dal primo dicembre dell’anno in corso fino al 31 dicembre 2024.