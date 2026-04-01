A Marina di Ragusa installato il primo passaggio pedonale sicuro richiesto dai cittadini

È stato installato in via Cervia, a Marina di Ragusa, il primo dei passaggi pedonali sicuri attesi da tempo dai residenti e dai consiglieri comunali Federico Bennardo e Rossana Caruso, nell’ambito di un percorso iniziato mesi fa per migliorare la sicurezza stradale nelle zone più trafficate della frazione rivierasca.

L’intervento rappresenta il primo risultato concreto di una battaglia avviata con una petizione popolare che raccolse circa 600 firme, promossa per chiedere attraversamenti pedonali sicuri e adeguati al traffico intenso della zona. Nonostante la forte partecipazione dei cittadini, dopo la petizione non erano stati compiuti atti concreti. Per questo i consiglieri Bennardo e Caruso hanno continuato a sollecitare l’amministrazione con sopralluoghi, video-denunce e richieste formali, fino al deposito, lo scorso febbraio, di un atto di indirizzo per l’installazione di tre passaggi pedonali sicuri: uno in via Cervia, uno in via Ammiraglio Rizzo e uno in via Portovenere.

L’installazione in via Cervia è oggi un primo segnale positivo, mentre l’atto arriva in discussione in Consiglio comunale, con l’obiettivo di impegnare formalmente l’amministrazione a completare il percorso avviato. I consiglieri sottolineano che la sicurezza dei pedoni richiede un piano organico e interventi multipli, compreso il rifacimento della segnaletica orizzontale nelle aree più frequentate.

“È un risultato importante, atteso da anni e sostenuto da centinaia di cittadini – dichiarano Bennardo e Caruso – L’installazione in via Cervia dimostra che la strada intrapresa era quella giusta. Ma non basta: abbiamo chiesto tre passaggi pedonali sicuri e ne è stato realizzato uno. Ora bisogna procedere con gli altri due, senza ulteriori ritardi. Continueremo a monitorare l’evoluzione degli interventi e a sollecitare l’amministrazione affinché Ragusa disponga di attraversamenti pedonali adeguati al traffico e alla presenza di residenti e turisti”.

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