A Ragusa installato il punto luce in via Cavalier Distefano: ora serve la bonifica

L’amministrazione comunale di Ragusa ha dato seguito alla richiesta del comitato di quartiere “Insieme per il nostro quartiere”, installando un nuovo punto luce della pubblica illuminazione all’angolo tra via Cavalier Distefano e via Andrea Migliorisi, uno dei luoghi più critici del centro storico.

Il comitato, nato dalla volontà degli abitanti di prendersi cura del proprio quartiere, aveva segnalato da anni due criticità principali: il pericolo per l’incolumità pubblica dovuto a una scalinata umida e priva di illuminazione e il degrado causato dall’uso dell’area come discarica abusiva da parte di soggetti non in regola con il pagamento della TARI. L’installazione del nuovo punto luce rappresenta un primo passo concreto per migliorare sicurezza e vivibilità, ma il problema dei rifiuti persiste ancora, come documentato dalle recenti fotografie dell’area.

Il comitato di quartiere ha quindi chiesto un secondo intervento urgente: la bonifica immediata della zona e l’adozione di misure concrete per individuare e sanzionare i responsabili. Tra le soluzioni proposte vi sono fototrappole, controlli mirati e verifiche porta a porta sulle utenze irregolari, per contrastare l’abbandono dei rifiuti e tutelare il decoro urbano.

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