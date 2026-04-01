A Modica riapre la mensa “Don Minzoni” del plesso De Amicis: investimento PNRR da 550 mila euro

La città di Modica accoglie un importante servizio scolastico rinnovato: è stata completata la riqualificazione della mensa “Don Minzoni” del plesso De Amicis, grazie a un investimento di 550 mila euro provenienti dai fondi PNRR. Dopo anni di degrado e abbandono, la struttura torna a essere un presidio fondamentale per le scuole del territorio, pronta a servire oltre 450 pasti giornalieri e a supportare altri istituti cittadini.

L’intervento è stato realizzato dall’Amministrazione e l’annuncio arriva dall’Assessore ai lavori pubblici Antonio Drago. La mensa è dotata di una cucina elettrica di nuova generazione, quattro sale mensa e un completo efficientamento energetico, rappresentando un esempio di investimento pubblico strategico e sostenibile.

La scelta di localizzare la mensa a Modica Alta rientra in una visione più ampia di rigenerazione urbana del quartiere, volta a potenziare i servizi pubblici e a valorizzare la comunità. “Restituiamo alla città un luogo che era simbolo di degrado e abbandono e che oggi diventa invece un servizio moderno, efficiente e strategico per le famiglie e per il mondo della scuola”, ha dichiarato l’Assessore Drago.

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