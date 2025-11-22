Caro voli: a Natale costa meno andare in Arabia Saudita che tornare in Sicilia

Ogni anno sembra la stessa storia, ma questa volta ha superato ogni limite: volare in Sicilia per Natale può costare quanto un viaggio internazionale di lusso. Le tariffe sui voli da Milano, Roma o dalle principali città europee toccano punte tra i 300 e i 600 euro a tratta. Non andata e ritorno: solo l’andata.

Un salasso che colpisce soprattutto giovani, studenti, lavoratori fuori sede e famiglie che vorrebbero riunirsi durante le feste. E molti, semplicemente, rinunciano a tornare a casa.

PREZZI SCHIZZATI: IL CASO MILANO–CATANIA

Le simulazioni effettuate sulle principali compagnie aeree fotografano una situazione senza precedenti:

Wizz Air : circa 160 euro nelle date meno calde, ma tra supplementi e bagagli si sfora subito.

: circa 160 euro nelle date meno calde, ma tra supplementi e bagagli si sfora subito. Ryanair : intorno ai 225 euro nei giorni pre-natalizi.

: intorno ai 225 euro nei giorni pre-natalizi. ITA Airways : punte di 365 euro per una sola tratta.

: punte di 365 euro per una sola tratta. Altre piattaforme mostrano tariffe da 80-90 euro solo in giorni non critici, quando metà dei siciliani non può comunque partire.

Ma è il 23 dicembre la data che fa tremare i portafogli: fino a 600 euro per sedersi su un aereo e tornare a casa o scegliere l’isola per turismo.

Risultato? Molti siciliani si sentono ostaggi dei prezzi. E il Natale rischia di trasformarsi in un lusso.

LE CONSEGUENZE SOCIALI: NATALE A DISTANZA

Giovani che rinunciano al rientro : studenti universitari e lavoratori fuori sede non possono permetterselo.

: studenti universitari e lavoratori fuori sede non possono permetterselo. Famiglie divise : ci si vede su videochiamata.

: ci si vede su videochiamata. Turisti scoraggiati: la Sicilia, “regina del turismo”, diventa difficile da raggiungere nel periodo più importante dell’anno.

Per la CISL Sicilia il fenomeno è ormai strutturale, non un episodio. Ed è difficile dare loro torto.

LA RISPOSTA DELLA REGIONE: SCONTI, RIMBORSI E… IL “SICILIA EXPRESS”

La Regione Siciliana negli ultimi mesi ha varato diverse misure per provare ad arginare il caro voli come rimborsi sul costo del biglietto per:

cittadini nati in Sicilia

residenti

categorie prioritarie (studenti, disabili, persone con reddito basso)

Il treno “Sicilia Express”: una via d’uscita alternativa

Oltre ai voli, la Regione ha rilanciato il Sicilia Express, un treno speciale da Nord Italia all’isola organizzato con FS Treni Turistici.

Due corse natalizie, incluse quelle del 26 dicembre

Partenze da Torino, Milano, Bologna

Prezzi calmierati

A bordo: musica, intrattenimento, degustazioni, attività culturali

Un viaggio più lento, certo, ma accessibile.

Il problema? I posti si esauriscono in pochissimo tempo. Non si può pensare che un treno, da solo, possa sostituire migliaia di siciliani in viaggio.

IL PARADOSSO DEL 2025: ANDARE IN ARABIA SAUDITA COSTA MENO CHE TORNARE IN SICILIA

Mentre un siciliano fatica a tornare a casa senza spendere una fortuna, una nuova meta esplode come fenomeno turistico internazionale: l’Arabia Saudita.

E qui nasce il paradosso: volare da Milano a Riyadh o Jeddah, in molti casi, costa meno che volare da Milano a Catania o Palermo a Natale.

E non parliamo di un Paese qualsiasi, ma del nuovo gigante del turismo mondiale.

ARABIA SAUDITA: LA DESTINAZIONE CHE STA CONQUISTANDO IL MONDO

I numeri parlano chiaro:

14,3 milioni di visitatori internazionali nei primi sei mesi del 2025

di visitatori internazionali nei primi sei mesi del 2025 90,5 miliardi di riyal di spesa turistica

di spesa turistica +10 posizioni guadagnate dal 2019

guadagnate dal 2019 Sempre più europei: arrivi da UK, Germania e Turchia in crescita del 9%

In novembre, poi, il Paese diventa un palcoscenico internazionale.

Eventi globali che attirano turismo da tutto il mondo

WTA Finals di Riyadh

Noor Riyadh , enorme festival di arte luminosa

, enorme festival di arte luminosa Ancient Kingdoms Festival ad AlUla

WRC e F1H2O a Jeddah

E poi ci sono gli sport:

Golf nel deserto

Campi spettacolari come Royal Greens e Riyadh Golf Club

Tornei globali come LIV Golf e Saudi Ladies International

Programma GoGolf per avvicinare giovani e nuovi giocatori

E le destinazioni:

Sei luoghi che stanno riscrivendo il concetto di viaggio

AlUla , museo a cielo aperto

, museo a cielo aperto Jeddah , tra Mar Rosso e creatività urbana

, tra Mar Rosso e creatività urbana Riyadh , cuore degli eventi internazionali

, cuore degli eventi internazionali Diriyah , culla della nazione

, culla della nazione Al-Ahsa , l’oasi più grande del mondo

, l’oasi più grande del mondo Le isole del Mar Rosso, tra lusso e sostenibilità

Un quadro che racconta un Paese in piena trasformazione, che punta a diventare una superpotenza del turismo.

Ed è questo che fa riflettere:

oggi è quasi più facile (e spesso più economico) prenotare una vacanza in Arabia Saudita che tornare nella propria terra, la Sicilia.

LE VALUTAZIONI

Il caro voli non è più solo un problema economico: è una questione sociale, identitaria, emotiva.

E mentre la Sicilia lotta per garantire ai suoi cittadini il diritto di tornare a casa, nel resto del mondo – Arabia Saudita in testa – i viaggi diventano più accessibili e le destinazioni si moltiplicano.

Resta una domanda scomoda, ma inevitabile:

com’è possibile che per un siciliano sia più semplice andare nel deserto dell’Arabia che raggiungere la propria famiglia per Natale?

