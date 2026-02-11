Carnevale Giarratanese 2026: la festa ritorna e riparte da Piazza 13 Ottobre 1902

Il Carnevale Giarratanese torna a vivere e a riempire il paese di colori, musica e partecipazione. L’edizione 2026 rappresenta molto più di una semplice ricorrenza festiva: è il segno di una tradizione che si rinnova e di una comunità che ritrova uno dei suoi momenti più identitari. Dopo mesi di lavoro dei gruppi mascherati e dei carristi, Giarratana si prepara a riaccendere l’atmosfera unica che da sempre caratterizza il suo Carnevale.

La novità più significativa di quest’anno è il trasferimento della manifestazione in Piazza 13 Ottobre 1902, destinata a diventare il nuovo centro simbolico e operativo della festa. Una scelta che guarda al futuro senza dimenticare il passato, offrendo uno spazio più ampio e centrale capace di accogliere pubblico, spettacoli e sfilate.

Il programma del Carnevale Giarratanese 2026

Il Carnevale si svolgerà in tre giornate, sabato 14, domenica 15 e martedì 17 febbraio, riportando nelle strade quell’energia collettiva che da sempre unisce il paese. Ogni pomeriggio, a partire dalle 16:30, la piazza ospiterà carristi, gruppi mascherati e famiglie in un momento di incontro che anticiperà la sfilata delle 17:00 lungo le principali vie di Giarratana.

Il corteo carnevalesco, accompagnato da musica, coreografie e costumi realizzati artigianalmente, attraverserà il centro abitato per poi ritornare nella nuova piazza, trasformando l’intero paese in un palcoscenico a cielo aperto. È questa dimensione diffusa della festa che rende il Carnevale giarratanese uno degli eventi più attesi dalla comunità.

Musica e spettacoli serali in piazza

Durante le serate, Piazza 13 Ottobre 1902 diventerà un grande spazio di intrattenimento. Sabato 14 febbraio, alle ore 22:00, la musica di Simone Sampietro e Andryax aprirà ufficialmente gli eventi serali, mentre domenica 15 febbraio, sempre alle 22:00, tornerà il Trash Party, appuntamento ormai consolidato tra i giovani del territorio. Martedì 17 febbraio il Carnevale si concluderà con un dj set e vocalist, pensati per accompagnare il pubblico verso il gran finale della manifestazione.

Gli eventi sono organizzati dal Comune di Giarratana insieme al cantiere culturale Cerretanum, con il sostegno del Libero consorzio comunale e la collaborazione del Comitato Cerretanum, realtà che negli anni hanno contribuito a mantenere viva la tradizione del Carnevale locale.

