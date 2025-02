Carnevale Acatese 2025: quattro giorni di festa tra sfilate, musica ed eventi imperdibili

Dal 1° al 4 marzo, anche Acate si prepara a vivere il suo tradizionale Carnevale con un programma ricco di appuntamenti che animeranno le vie del centro tra sfilate di carri allegorici, spettacoli musicali, street food e momenti di puro divertimento.

Gli appuntamenti principali

Si parte sabato 1° marzo con l’attesa sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati, che percorreranno Corso Indipendenza per poi raggiungere Piazza Matteotti e Piazza Libertà, trasformando le strade in un’esplosione di colori e musica. A seguire, l’esibizione della Banda Città di Acate e un’ampia proposta di street food accompagneranno il pubblico fino alla serata, quando Piazza Libertà ospiterà l’Opening Party “Back in Time”, con i DJ Andrea Bonuomo, Donatello Bonuomo Vox e Simone Distefano.La giornata di domenica 2 marzo sarà dedicata in particolare alle famiglie e ai più piccoli, con momenti di animazione come la baby dance e l’esibizione della Dance School Academy Evolution Acate diretta dal Maestro Giovanni Zambuto. La serata si chiuderà con l’evento musicale “Allegria Italiana”, che vedrà protagonisti i DJ Peppe Maugeri, Simone Distefano e Peppi Vox.Lunedì 3 marzo e martedì 4 marzo la festa proseguirà con nuove sfilate di carri allegorici, esibizioni musicali e spettacoli di intrattenimento. In entrambe le serate, Piazza Libertà sarà il cuore pulsante degli eventi notturni: lunedì con il party “Juicy” e martedì con il “Closing + El Party”, che accompagnerà la premiazione dei carri e dei gruppi mascherati.

Con sei carri allegorici, una selezione di spettacoli musicali e un’offerta gastronomica variegata, il Carnevale Acatese 2025 punta a divenire un appuntamento capace di unire tradizione e innovazione in una festa che coinvolge l’intera comunità.

© Riproduzione riservata