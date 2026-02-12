Dopo anni di inutilizzo e un recente intervento di riqualificazione, l’immobile comunale di via Berlinguer sarà destinato temporaneamente ai servizi sanitari e amministrativi del Centro Diurno per l’Autismo dell’ASP. La concessione è stata formalizzata mercoledì con la sottoscrizione di un comodato gratuito della durata di due anni, che consentirà di mantenere attivo un servizio considerato […]
Carnevale a Ragusa 2025: Piazza San Giovanni diventa una discoteca a cielo aperto con “Hit Parade Showcase”
12 Feb 2026 15:15
Ragusa si prepara a vivere una notte di festa, musica e divertimento nel centro cittadino. Entrano nel vivo i festeggiamenti per il Carnevale a Ragusa con un evento pensato per tutte le generazioni e, in particolare, per gli amanti delle hit che hanno segnato il nuovo millennio.
Venerdì 13 febbraio 2025, a partire dalle 22:30, Piazza San Giovanni si trasformerà in una grande pista da ballo a cielo aperto per ospitare “Hit Parade Showcase”, l’appuntamento musicale che promette di accendere la notte di Carnevale.
L’iniziativa nasce dall’entusiasmo e dall’impegno di ragazze e ragazzi desiderosi di rimboccarsi le maniche per promuovere momenti di svago e aggregazione nel centro storico, contribuendo a rendere il Carnevale un’occasione di incontro e partecipazione per tutta la comunità.
“Tutte le Hit in Maschera”: un viaggio musicale tra 2000 e 2020
Con il claim “tutte le Hit in Maschera”, la serata accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale tra i successi del ventennio 2000–2020, tra pop, dance e revival che hanno segnato intere generazioni.
Protagonista dello showcase sarà un DJ set d’eccezione, con le performance di Saimongi e Marco Vitale, pronti a far ballare la piazza fino a notte inoltrata in un’atmosfera di festa, colori e costumi di Carnevale.
