Carnevale a Ragusa 2025: Piazza San Giovanni diventa una discoteca a cielo aperto con “Hit Parade Showcase”

Ragusa si prepara a vivere una notte di festa, musica e divertimento nel centro cittadino. Entrano nel vivo i festeggiamenti per il Carnevale a Ragusa con un evento pensato per tutte le generazioni e, in particolare, per gli amanti delle hit che hanno segnato il nuovo millennio.

Venerdì 13 febbraio 2025, a partire dalle 22:30, Piazza San Giovanni si trasformerà in una grande pista da ballo a cielo aperto per ospitare “Hit Parade Showcase”, l’appuntamento musicale che promette di accendere la notte di Carnevale.

L’iniziativa nasce dall’entusiasmo e dall’impegno di ragazze e ragazzi desiderosi di rimboccarsi le maniche per promuovere momenti di svago e aggregazione nel centro storico, contribuendo a rendere il Carnevale un’occasione di incontro e partecipazione per tutta la comunità.

“Tutte le Hit in Maschera”: un viaggio musicale tra 2000 e 2020

Con il claim “tutte le Hit in Maschera”, la serata accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale tra i successi del ventennio 2000–2020, tra pop, dance e revival che hanno segnato intere generazioni.

Protagonista dello showcase sarà un DJ set d’eccezione, con le performance di Saimongi e Marco Vitale, pronti a far ballare la piazza fino a notte inoltrata in un’atmosfera di festa, colori e costumi di Carnevale.

