Carmelo Gurrieri bronzo tricolore nella spada non vedenti: orgoglio ibleo ai Campionati Italiani Paralimpici

Una medaglia che vale impegno, talento e passione. Carmelo Gurrieri, portacolori della Conad Scherma Modica, ha conquistato un prestigioso bronzo nella categoria spada maschile non vedenti ai Campionati Italiani Paralimpici andati in scena a Siena. Un risultato che conferma l’atleta modicano tra i migliori interpreti nazionali di una disciplina in forte crescita, sia numerica che tecnica.

La categoria, tra le più affollate e combattute della manifestazione, ha visto salire sul podio ben tre atleti under 20, a conferma del ricambio generazionale e della bontà del lavoro di promozione della scherma paralimpica. Gurrieri ha superato brillantemente il girone preliminare con una sola sconfitta e si è poi imposto agli ottavi contro Sinani (15-8) e ai quarti sul pisano Pesaresi (15-7), prima di cedere in semifinale al vicentino Frizzo.

Nella stessa gara, buone prove anche per Tommaso Ferraro e Antonio Carnazza, classificatisi rispettivamente al 10º e 11º posto. In pedana anche le ragazze in carrozzina: Maria Boscarino ha chiuso al 7º posto nella spada femminile Cat. B, mentre Nicoletta Di Rosa si è classificata 11ª nella Cat. A.

Ma il fine settimana è stato ricco anche per il settore giovanile. A Caltagirone, nella II Prova Regionale del Trofeo Promozionale Esordienti e Prime Lame, la Conad Scherma Modica ha partecipato con ben 22 piccoli atleti under10, confermando un vivaio in fermento.

Una festa della scherma all’insegna dell’inclusione e del gioco, con bambini suddivisi in categorie a seconda dell’esperienza e dell’equipaggiamento (armi in metallo o in plastica). Tra i partecipanti, nomi come Gaia Falzone, Leonardo Galfo, Giulia Gurrieri, Moreno Grizi e Amelia Roccuzzo, che rappresentano la nuova linfa per una società sempre più protagonista anche fuori dalle pedane.

