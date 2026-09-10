Carl Brave, Briga e Random fanno esplodere Scoglitti: bagno di folla per l’Adrenalina Festival

Scoglitti saluta l’estate con un bagno di folla e una serata che ha trasformato Piazza Sorelle Arduino in un grande palcoscenico a cielo aperto. È stato un successo l’Adrenalina Festival, andato in scena ieri sera, con migliaia di persone richiamate dalla presenza di Carl Brave, Briga e Random e da una serata costruita tra musica live, artisti locali e intrattenimento.Un risultato ancora più significativo considerando che l’appuntamento si è svolto in un mercoledì di settembre, a stagione estiva ormai conclusa per molti aspetti. Il pubblico, invece, ha risposto con entusiasmo, confermando la capacità di Scoglitti di continuare ad attirare persone e attenzione anche nella parte finale dell’estate.Ad aprire la serata sono stati Cocco e Giuliana Cascone, che hanno portato sul palco i loro brani inediti, preparando il pubblico all’arrivo dei protagonisti della line up.Poi è iniziata la grande serata dei nomi nazionali.A conquistare il pubblico è stato innanzitutto Carl Brave, protagonista di un live in full band accompagnato da sette musicisti. Il cantautore e rapper romano è uno dei nomi più riconoscibili della scena urban-pop italiana: dopo il successo del progetto Polaroid realizzato con Franco126, ha costruito una solida carriera solista con album come Notti brave e Coraggio, oltre a numerose collaborazioni e brani diventati popolari anche presso il grande pubblico.Il concerto di Scoglitti ha portato sul palco proprio quella contaminazione tra rap, pop e cantautorato che caratterizza il suo percorso, in una dimensione live arricchita dalla presenza della band.Uno dei momenti più emozionanti della serata è arrivato con Briga. L’artista romano ha lasciato il palco per scendere direttamente tra il pubblico e creare un vero e proprio cerchio intorno a sé. In mezzo alla gente ha cantato “Sei di Mattina”, trasformando il momento in uno dei passaggi più partecipati dell’intera serata.Un contatto diretto con il pubblico che ha fatto letteralmente esplodere Piazza Sorelle Arduino.Grande risposta anche per Random, che ha acceso ulteriormente la piazza con alcuni dei suoi brani più conosciuti. Quando sono partite “Sono un bravo ragazzo” e “Chiasso”, il pubblico di Scoglitti ha accompagnato l’artista cantando e ballando, confermando il forte seguito dei suoi brani tra le nuove generazioni.A completare la serata è stato il dj set di Dj Saimongi, protagonista del format “Pronto Indie”, creato da Luca Cristiano e Simone Ferlanti, realtà che negli ultimi tempi ha conquistato un seguito sempre maggiore anche in provincia di Ragusa.L’Adrenalina Festival è nato da un’idea di Karim Del Campo e Manuel Manfrè, direttori artistici e organizzatori della manifestazione, realizzata in collaborazione con l’associazione Liberarte Comiso e con la Consulta giovanile di Vittoria.Determinante anche il lavoro delle istituzioni e dei partner che hanno sostenuto l’iniziativa: Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Regione Siciliana e Comune di Vittoria, insieme agli sponsor tecnici Aeroitalia, Mangia’s, Ceres, Lido Marè e agli altri partner coinvolti nell’organizzazione.L’obiettivo dichiarato era quello di regalare a Scoglitti un grande appuntamento di fine estate e il risultato è andato oltre le aspettative. La piazza piena, la partecipazione del pubblico e i momenti di contatto diretto tra gli artisti e la gente hanno trasformato l’Adrenalina Festival in uno degli appuntamenti conclusivi più partecipati della stagione.Un vero addio all’estate, con Scoglitti ancora una volta protagonista e con una serata capace di mettere insieme grandi nomi della musica italiana, talenti locali e format del territorio.