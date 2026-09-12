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Caritas diocesana di Ragusa: Domenico Leggio lascia la direzione
12 Set 2026 09:01
Cambio alla guida della Caritas Diocesana di Ragusa. Il vescovo mons. Giuseppe La Placa ha formalmente accettato le dimissioni presentate da Domenico Leggio dalla carica di direttore della Caritas Diocesana.
Una decisione maturata, secondo quanto comunicato dalla Diocesi, per motivi personali e che apre ora una fase di transizione per uno degli organismi più importanti dell’impegno sociale e caritativo della Chiesa ragusana.
La decisione e il passaggio di consegne
La conclusione dell’incarico di Domenico Leggio segna un momento di cambiamento per la Caritas Diocesana di Ragusa. Le dimissioni sono state formalmente accolte dal vescovo Giuseppe La Placa, sancendo così la fine dell’esperienza di Leggio alla guida dell’organismo diocesano.
Non sono state rese note ulteriori motivazioni rispetto a quelle personali indicate nella comunicazione ufficiale.
La Caritas continua la sua attività
Il cambiamento ai vertici non comporterà, nell’immediato, una sospensione delle attività.
La Diocesi ha infatti previsto una gestione interna che garantirà la continuità operativa della Caritas Diocesana fino alla nomina del nuovo responsabile.
Si tratta di una soluzione pensata per assicurare la prosecuzione delle attività e dei servizi, in attesa che venga individuata la persona alla quale affidare la responsabilità dell’organismo.
Ora la scelta del nuovo responsabile
La fase che si apre sarà dunque quella della transizione. La gestione interna accompagnerà la Caritas fino alla nomina del nuovo direttore, che dovrà raccogliere il testimone e proseguire il lavoro dell’organismo diocesano nel territorio.
Per il momento, dunque, nessun vuoto operativo: la macchina organizzativa continuerà a funzionare, mentre la Diocesi si prepara a definire il prossimo assetto della Caritas.
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