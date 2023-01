Carburanti aumentano di circa 18 centesimi al litro. Buon inizio 2023!

Non è stato un inizio anno da ricordare, soprattutto per gli automobilisti. I rincari di benzina e diesel sono arrivati puntuali insieme all’anno nuovo.



Dal primo gennaio infatti aumentano i prezzi del carburante che non godrà più della riduzione delle accise decisa prima dal governo Draghi e poi confermata, in parte, anche dall’esecutivo Meloni.



Il carburante aumenterà quindi di circa 18 centesimi al litro. Basta aver fatto benzina in questi primi giorni per essersene resi conto. Buon inizio 2023!

