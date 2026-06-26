Adesso è arrivata anche la data. La fa la sindaca di Modica, Maria Monisteri che ha spiegato, in una nota anche i dettagli. Il presidio sanitario di Modica Alta riaprirà dal 1 luglio. Le proteste che hanno unito tutti i rappresentanti politici di Modica, concordi nella battaglia, sollevate all’indomani del trasferimento del presidio nella nuova […]
Carambola tra 3 auto sulla Comiso-Pedalino
26 Giu 2026 17:29
Fortunatamente nessun ferito nello scontro che intorno alle 13 di oggi, sulla Comiso – Pedalino, la strada provinciale 4, ha coinvolto tra autovetture.
Per ragioni in via di accertamento da parte dei carabinieri, tre autovetture si sono scontrate tra loro. Si tratta di una Mercedes, una Ford Kuga e una Fiat 500. Nonostante i danni alle autovetture, non si registrano feriti. Ricerca fotografica di Franco Assenza.
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