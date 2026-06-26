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Carambola tra 3 auto sulla Comiso-Pedalino

26 Giu 2026 17:29
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Fortunatamente nessun ferito nello scontro che intorno alle 13 di oggi, sulla Comiso – Pedalino, la strada provinciale 4, ha coinvolto tra autovetture.

Per ragioni in via di accertamento da parte dei carabinieri, tre autovetture si sono scontrate tra loro. Si tratta di una Mercedes, una Ford Kuga e una Fiat 500. Nonostante i danni alle autovetture, non si registrano feriti. Ricerca fotografica di Franco Assenza.

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