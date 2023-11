Carambola di auto tra Scicli e Modica: un’autovettura si cappotta. Tre feriti

E’ di tre feriti il bilancio dell’incidente stradale che si è verificato nella mattinata di oggi in contrada “spana” sulla provinciale che collega Scicli con la vicina Modica. A scontrarsi tre autovetture. Al vaglio la dinamica dell’incidente rilevata dalla Polizia Locale di Scicli intervenuta, con le sue pattuglie, sul posto in prossimità del distributore di benzina che si trova sul rettilineo.

Sarebbe stato proprio qui il luogo dell’impatto con una Maserati che avrebbe raggiunto ed investito le altre due autovetture, una Ford Focus ed una Lancia Ypsilon. Le auto sarebbero cappottate nella carambola del sinistro. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per rimettere in sesto le autovetture danneggiate e per recuperare i feriti che sono stati trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore-Nino Baglieri di Modica per gli accertamenti e le cure. Non sarebbero, almeno al momento, in pericolo di vita.