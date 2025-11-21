Carambola di auto sulla strada Vittoria – Scoglitti: tre mezzi coinvolti, un uomo in prognosi riservata

Carambola di auto nella serata di ieri lungo la strada Vittoria – Scoglitti. Un uomo, un immigrato, è rimasto gravemente ferito e si trova ricoverato in ospedale in gravi condizioni: la prognosi è riservata. Tre i mezzi coinvolti nello scontro: uno scooter, una Mercedes-Benz e un furgone commerciale. L’impatto ha causato danni significativi e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorritori.

I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia locale, che sta cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente. Il traffico veicolare è stato interrotto e deviato su arterie secondarie.

Il consigliere comunale di Forza Italia Biagio Pelligra ha segnalato la pericolosità di arterie come la Vittoria Scoglitti, dove si sviluppa un alto volume di traffico ma che, per le loro caratteristiche, sono estremamente pericolose.

