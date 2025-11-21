La sanità siciliana vive un momento di forte tensione. Le sigle sindacali che rappresentano le strutture ambulatoriali di medicina specialistica territoriale lanciano un appello chiaro: La Regione Siciliana non rispetta gli obblighi previsti dalla legge e mette a rischio la continuità dell’assistenza sanitaria ai cittadini. Secondo le associazioni, gli ultimi verbali del Tavolo Adempimenti del […]
Carambola di auto sulla strada Vittoria – Scoglitti: tre mezzi coinvolti, un uomo in prognosi riservata
21 Nov 2025 11:03
Carambola di auto nella serata di ieri lungo la strada Vittoria – Scoglitti. Un uomo, un immigrato, è rimasto gravemente ferito e si trova ricoverato in ospedale in gravi condizioni: la prognosi è riservata. Tre i mezzi coinvolti nello scontro: uno scooter, una Mercedes-Benz e un furgone commerciale. L’impatto ha causato danni significativi e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorritori.
I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia locale, che sta cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente. Il traffico veicolare è stato interrotto e deviato su arterie secondarie.
Il consigliere comunale di Forza Italia Biagio Pelligra ha segnalato la pericolosità di arterie come la Vittoria Scoglitti, dove si sviluppa un alto volume di traffico ma che, per le loro caratteristiche, sono estremamente pericolose.
Contributo fotografico: Franco Assenza
