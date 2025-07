Car sharing elettrico in arrivo a Modica: un nuovo modo di vivere e visitare la città tra e-bike, trasporto pubblico e mobilità green

Modica investe sulla mobilità sostenibile: arriva il car sharing elettrico. Un progetto da un milione di euro a fondo perduto, frutto del lavoro sinergico tra amministrazione, assessorati e GAL Terra Barocca, che segna una svolta concreta nel modo di vivere e muoversi in città.

“Modica si prepara a un cambiamento profondo e necessario”, ha annunciato con orgoglio il sindaco Maria Monisteri, presentando ufficialmente il progetto di car sharing elettrico. Dopo l’introduzione delle biciclette a pedalata assistita, la città compie un nuovo passo verso un sistema di trasporti più intelligente, ecologico e inclusivo. “Il nostro obiettivo – ha detto – è una mobilità urbana che unisca innovazione e rispetto per l’ambiente. Questo progetto rappresenta un tassello fondamentale di un disegno coerente, che ha già dato risultati positivi con la riorganizzazione del trasporto pubblico locale”.

Il progetto, finanziato con un contributo a fondo perduto di un milione di euro, prevede l’introduzione a breve di auto elettriche condivise, disponibili per cittadini e turisti tramite un sistema di noleggio smart. È già stato pubblicato il bando per affidare la gestione del servizio. “Abbiamo lavorato con attenzione – ha spiegato l’assessore alla Mobilità, Antonio Drago – per garantire che ogni aspetto tecnico e logistico fosse pronto. In pochi mesi siamo riusciti a rimettere in moto un intero settore”.

Anche l’assessore al Turismo e referente per il GAL, Tino Antoci, ha sottolineato la valenza culturale dell’iniziativa: “Non è solo una scelta infrastrutturale, ma una nuova visione della città. Il car sharing risponde alle esigenze di chi vive Modica ogni giorno, ma diventa anche un servizio evoluto per i visitatori, sempre più attenti all’ambiente e alla qualità dell’esperienza”.

Tutti e tre gli amministratori hanno ribadito l’importanza della collaborazione tra assessorati, uffici tecnici e partner istituzionali come il GAL Terra Barocca, che ha sostenuto la progettazione dell’intervento. Un modello di lavoro che – spiegano – ha permesso a Modica di ottenere ben tre finanziamenti in pochi mesi per potenziare mobilità, turismo e servizi pubblici.

“Modica – ha concluso il sindaco Monisteri – sta diventando una città modello, dove sviluppo e sostenibilità vanno nella stessa direzione. Questo è il segno tangibile di una visione chiara, condivisa e realizzabile”.

L’attivazione del servizio di car sharing è attesa nelle prossime settimane. Sarà possibile noleggiare le auto elettriche tramite app o totem dedicati, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale e migliorare la vivibilità urbana.

© Riproduzione riservata