Caporalato: denunciato titolare di un’azienda a Comiso per sfruttamento della manodopera

Sfruttamento del lavoro in un’azienda di Comiso. La squadra investigativa del Commissariato di polizia di ha recentemente effettuato un’operazione contro l’intermediazione illecita e lo sfruttamento lavorativo presso un’azienda agricola situata in contrada Serra Carcara, nell’agro di Comiso. L’azienda, specializzata nella coltivazione, raccolta e lavorazione di cannabis sativa, è stata oggetto di controlli approfonditi che hanno evidenziato gravi irregolarità.

L’indagine

L’operazione è stata avviata a seguito di appostamenti effettuati nel mese di ottobre in via San Biagio, angolo piazza Fonte Diana. Durante le attività di monitoraggio, un furgone è stato individuato mentre trasportava lavoratori extracomunitari verso l’azienda agricola. Successivamente, un’ispezione con il supporto della Polizia Scientifica ha portato alla scoperta di violazioni delle normative sulla sicurezza e l’igiene sul lavoro.

Le violazioni

Durante il sopralluogo sono stati identificati 10 cittadini extracomunitari impiegati in condizioni di sfruttamento. Dalle loro dichiarazioni è emerso un quadro chiaro di irregolarità che ha condotto alla denuncia del titolare dell’azienda per sfruttamento della manodopera approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori. Un cittadino del Bangladesh, è stato accusato di reclutare manodopera per conto dell’azienda, favorendo le condizioni di sfruttamento.

Ulteriori accertamenti

Sono in corso ulteriori indagini per verificare la regolarità delle operazioni di coltivazione e lavorazione della cannabis sativa. Si mira a chiarire se tutte le fasi produttive rispettino le normative vigenti in materia di coltivazioni di questo tipo, regolate da stringenti disposizioni legali.

