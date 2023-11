“Cap”: Comiso arte pubblica, due murales artistici sul cemento delle case popolari

Si chiama “Cap” (Comiso Arte Pubblica) ed è un evento artistico che si svolge a Comiso, nato seguendo le orme di altri eventi come “FestiWall” e “Bitume”, che hanno portato l’arte pubblica e il muralismo contemporaneo nelle città siciliane. “Cap” rappresenta una possibile nuova direzione in cui Comiso potrebbe diventare un punto di riferimento per il muralismo e l’arte pubblica in Sicilia.

GLI ARTISTI

Nel contesto di “Cap”, due artisti, Case Ma’Claim dalla Germania e Marat Morik dalla Russia, sono stati chiamati a collaborare per creare due opere murali su edifici situati nei pressi di una rotonda centrale della città, nota come la rotonda di corso Ho Chi Min. Questi artisti stanno lavorando per realizzare le loro opere murali, ciascuna con il proprio stile e visione artistica. Un elemento importante del progetto è il coinvolgimento della comunità locale, poiché gli artisti cercano di interagire con i residenti e trarre ispirazione dalle loro storie e esperienze.

IL CONTRIBUTO DEL LICEO ARTISTICO CARDUCCI

Gli studenti del liceo artistico “Carducci” stanno contribuendo al progetto documentando il processo creativo con fotografie e video, sotto la guida del direttore artistico Vincenzo Cascone. Questi materiali documentativi saranno poi presentati al pubblico durante un evento che si terrà nel cantiere delle opere murali. Il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari, parteciperà all’evento di presentazione.

Inoltre, l’evento si concluderà con un concerto della Casbah presso il “Mug caffè bistrot” di Comiso, offrendo una celebrazione finale dell’arte e della cultura locale.