Cantiere elettrodotto sulla Ragusa–Marina: automobilisti segnalano problemi di sicurezza

Preoccupazioni per la sicurezza lungo la Strada Provinciale 25 Ragusa–Marina di Ragusa, una delle arterie più trafficate della provincia di Ragusa. In diversi tratti interessati dai lavori per la realizzazione dell’elettrodotto Elettrodotto Italia–Malta sono state segnalate criticità legate alla segnaletica e alla gestione del cantiere.

Secondo numerosi automobilisti che percorrono quotidianamente la strada, in più punti la segnaletica provvisoria risulterebbe poco visibile o non adeguatamente posizionata. Le difficoltà diventano particolarmente evidenti nelle ore serali e notturne e nei tratti caratterizzati da curve o da scarsa visibilità, dove la presenza del cantiere potrebbe rappresentare un rischio per la circolazione.

Disagi per automobilisti e lavoratori

La Sp 25 rappresenta uno dei collegamenti principali tra la città di Ragusa e la frazione balneare di Marina di Ragusa. Ogni giorno è percorsa da migliaia di automobilisti, lavoratori e famiglie dirette verso la costa.

Proprio per questo motivo la presenza di cantieri estesi lungo il tracciato richiede particolare attenzione alla sicurezza stradale, sia per gli utenti della strada sia per gli operatori impegnati nei lavori.

Tra le criticità segnalate figurano delimitazioni del cantiere poco visibili e indicazioni non sempre chiare per gli automobilisti, elementi che in alcuni punti potrebbero generare situazioni di pericolo.

Lavori autorizzati dal Libero consorzio

Gli interventi in corso sono collegati alla realizzazione dell’infrastruttura energetica tra Italia e Malta e sono stati regolarmente autorizzati dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa. L’esecuzione dei lavori è affidata a una ditta incaricata da un altro ente responsabile dell’opera.

In virtù del proprio ruolo istituzionale, tuttavia, il Libero consorzio mantiene funzioni di vigilanza sulla sicurezza della viabilità provinciale, motivo per cui viene sollecitato a verificare le condizioni del cantiere e a richiamare l’attenzione dei soggetti coinvolti.

La richiesta di intervento per migliorare la sicurezza

Sulla questione è intervenuto il consigliere provinciale del Partito democratico Gaetano Scollo, che ha segnalato le criticità dopo aver ricevuto diverse segnalazioni da cittadini e dopo aver effettuato personalmente un sopralluogo lungo la Sp 25.

Secondo Scollo, in alcuni tratti sarebbero evidenti carenze nella segnaletica provvisoria e nella visibilità delle delimitazioni del cantiere, aspetti che dovrebbero essere migliorati per garantire maggiore sicurezza.

«La Sp 25 è una strada strategica, percorsa ogni giorno da migliaia di cittadini, lavoratori e famiglie dirette verso la fascia costiera – ha dichiarato –. È fondamentale che un cantiere così esteso sia gestito con la massima attenzione alla sicurezza».

Il consigliere ha quindi chiesto che il Libero consorzio solleciti l’impresa esecutrice e l’ente titolare dell’intervento affinché vengano adottate misure immediate per potenziare la segnaletica, migliorare la visibilità delle delimitazioni e garantire condizioni adeguate lungo tutto il tratto interessato dai lavori.

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