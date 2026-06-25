Adesso è arrivata anche la data. La fa la sindaca di Modica, Maria Monisteri che ha spiegato, in una nota anche i dettagli. Il presidio sanitario di Modica Alta riaprirà dal 1 luglio. Le proteste che hanno unito tutti i rappresentanti politici di Modica, concordi nella battaglia, sollevate all’indomani del trasferimento del presidio nella nuova […]
Perde il controllo dello scooter sulla Modica-Pozzallo: 68enne in ospedale
25 Giu 2026 10:39
Trenta giorni di prognosi per il sessantottenne pozzallese rimasto vittima di un incidente autonomo nella zona industriale Modica-Pozzallo. L’uomo era a bordo del suo ciclomotore quando avrebbe impattato su una pietra che si trovava sull’asfalto. La caduta gli ha procurato ferite, traumi e contusioni in varie parti del corpo. Per fortuna portava il casco protettivo che gli ha attutito l’urto sul terreno. E’ stato soccorso dal personale del 118 che lo ha trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore-Nino Baglieri. L’incidente è stato rilevato dagli agenti della Polizia Locale di Modica.
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