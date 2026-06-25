Perde il controllo dello scooter sulla Modica-Pozzallo: 68enne in ospedale

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Trenta giorni di prognosi per il sessantottenne pozzallese rimasto vittima di un incidente autonomo nella zona industriale Modica-Pozzallo. L’uomo era a bordo del suo ciclomotore quando avrebbe impattato su una pietra che si trovava sull’asfalto. La caduta gli ha procurato ferite, traumi e contusioni in varie parti del corpo. Per fortuna portava il casco protettivo che gli ha attutito l’urto sul terreno. E’ stato soccorso dal personale del 118 che lo ha trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore-Nino Baglieri. L’incidente è stato rilevato dagli agenti della Polizia Locale di Modica.

Foto: repertorio

© Riproduzione riservata