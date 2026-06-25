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Tragedia alla Marza: 44enne pozzallese muore sotto la doccia durante una vacanza con la famiglia

25 Giu 2026 10:42
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Una vacanza che si è trasformata in tragedia nel giro di pochi minuti. Un uomo di 44 anni, originario di Pozzallo, è deceduto nel tardo pomeriggio di ieri mentre si trovava in una villetta presa in affitto per trascorrere alcuni giorni di relax in contrada Marza, nella zona costiera tra Ispica e Pachino.

Secondo una prima ricostruzione, il 44enne si trovava all’interno dell’abitazione insieme ai familiari quando sarebbe stato colto da un improvviso malore mentre era sotto la doccia. La situazione è apparsa subito molto grave e sono stati allertati immediatamente i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Presidio Territoriale di Emergenza e, considerata la gravità del quadro clinico, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso. Nonostante la tempestività dei soccorsi e i tentativi di rianimazione messi in atto dal personale sanitario, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Quando i medici sono arrivati, le sue condizioni erano ormai compromesse e ogni sforzo si è rivelato vano. Il decesso sarebbe sopraggiunto in pochi istanti. La notizia ha rapidamente raggiunto Pozzallo, dove la vittima era molto conosciuta, suscitando sgomento e cordoglio tra amici e conoscenti.

(Foto: Siracusa Press)

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