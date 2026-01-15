Canneto fuori controllo lungo l’Ippari: l’allarme dei residenti

Continua a destare forte preoccupazione la situazione del fiume Ippari nel territorio di Comiso. Da settimane numerosi cittadini segnalano la crescita incontrollata del canneto, che ha ormai reso impossibile scorgere il letto del fiume, trasformando l’area in una distesa fitta e impenetrabile di vegetazione.

Una condizione che non incide solo sul decoro paesaggistico, ma riaccende timori concreti legati alla sicurezza idraulica. Le esondazioni del passato, che hanno provocato danni significativi, restano ben presenti nella memoria della comunità locale, alimentando un senso di inquietudine diffuso.

Un problema ambientale che riguarda tutta la città

L’assenza di interventi visibili di manutenzione e pulizia lungo l’alveo del fiume contribuisce a peggiorare la situazione. Il canneto, oltre a ostacolare il naturale deflusso delle acque, favorisce l’accumulo di detriti e rende più difficile il monitoraggio dello stato del corso d’acqua.

Per i residenti e per chi lavora nelle aree limitrofe, il fiume Ippari rappresenta oggi una criticità ambientale che richiede attenzione costante e azioni concrete, soprattutto in vista di possibili eventi meteorologici intensi.

Sicurezza idraulica e prevenzione: un’urgenza non più rinviabile

La gestione dei corsi d’acqua e la prevenzione del rischio idrogeologico sono elementi fondamentali per la tutela del territorio. In assenza di interventi strutturali e programmati, il pericolo è che situazioni già vissute in passato possano ripresentarsi, con conseguenze gravi per persone, abitazioni e attività economiche.

I cittadini chiedono soprattutto chiarezza sulle tempistiche e sulle modalità di intervento, affinché il fiume non torni a essere un fattore di emergenza anziché una risorsa naturale per la città. A darne notizia il consigliere del Pd Gaetano Scollo.

