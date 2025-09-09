Il nuovo report dell’Assessorato regionale alla Salute, pubblicato dall’Osservatorio Epidemiologico, offre una fotografia aggiornata dell’evoluzione della malattia nell’Isola ed in provincia di Ragusa La situazione in provincia di Ragusa Nella provincia iblea i casi complessivi diagnosticati e registrati sono stati 95, con 5 nuove diagnosi nel triennio 2022-2024. Il tasso medio di incidenza nell’ultimo triennio […]
Canile del ragusano sotto assedio: colpi di fucile a pochi metri dalla struttura. VIDEO
09 Set 2025 10:02
L’apertura della stagione venatoria a Chiaramonte Gulfi si è trasformata in un incubo per Isa, presidente del canile-rifugio Achille Birotto, per gli operatori e per i circa 200 cani ospitati nella struttura.
Da anni, infatti, alcuni cacciatori si spingono a pochi metri dalla recinzione per sparare agli animali presenti nell’area circostante, generando panico tra i cani e mettendo a rischio anche la sicurezza delle persone.
La denuncia arriva dalla Lav di Ragusa, che parla di una situazione “inaccettabile”. A poche ore dall’apertura ufficiale della stagione, la scena si è ripetuta: colpi di fucile ravvicinati, cani terrorizzati e volontari costretti a lavorare in condizioni di paura costante.
La richiesta della Lav: stop alla caccia vicino al canile
“È assurdo che in Italia si possa permettere di sparare a pochi metri da un canile – dichiarano dalla Lav di Ragusa –. Chiediamo che la legge venga fatta rispettare e che siano garantite sicurezza e serenità a Isa, ai volontari e a tutti i cani ospitati nella struttura”.
La Lav annuncia che chiederà un incontro urgente con prefetto, sindaco, Polizia locale e Corpo forestale per ottenere: interdizione della caccia nell’area circostante il canile; controlli regolari da parte delle autorità competenti; installazione di cartellonistica che segnali il divieto di caccia; misure di sicurezza rafforzate per proteggere volontari e animali.
Una battaglia che va avanti da anni
Il rifugio Achille Birotto ospita oltre 200 cani, molti dei quali già provati da storie di abbandono e maltrattamenti. Gli spari a pochi metri dalla struttura alimentano ansia e paura negli animali, già fragili e bisognosi di protezione.
La Lav ribadisce la necessità di tutelare non solo gli animali ma anche i volontari, che continuano a svolgere la loro attività in un clima di tensione che rischia di compromettere la serenità e la sicurezza del lavoro quotidiano.
