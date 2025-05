Candele, silenzio e preghiera: Ragusa si ferma per la sua co-pratrona Madonna della Medaglia. VIDEO

Una folla silenziosa, candele accese, occhi rivolti al cielo e al simulacro: anche quest’anno Ragusa ha reso omaggio a Maria Santissima della Medaglia, compatrona della città insieme a San Giovanni Battista e San Giorgio, con una partecipata e sentita processione lungo le vie del centro storico superiore.

L’evento, che negli ultimi anni ha visto crescere ancora di più la partecipazione dei fedeli, è iniziato con l’uscita del simulacro dalla Cattedrale di San Giovanni, accolta con emozione e devozione da parte dei presenti. A guidare il corteo, don Giuseppe Burrafato, parroco della Cattedrale, accompagnato da sacerdoti, ministri dell’Eucarestia, volontari Unitalsi e dalla corale, che ha animato i momenti più solenni.

Il simulacro, vero e proprio capolavoro artistico e simbolo di una devozione popolare mai sopita, ha attraversato corso Italia, via Roma, via Santissimo Salvatore, via Leggio, via Nicastro, via Ecce Homo, via Rapisardi per poi rientrare in Cattedrale, scortato dal corpo bandistico San Giorgio Città di Ragusa, diretto dal maestro Giacomo Antonio Palermo.

Alla processione hanno preso parte centinaia di cittadini, molti dei quali con in mano ceri accesi, disposti ordinatamente ai lati delle vie, in un’atmosfera densa di raccoglimento e preghiera. Un momento di fede popolare che, come sottolineato da diversi partecipanti, “unisce generazioni e rievoca il cuore più autentico della comunità ragusana”.

La serata si è conclusa con la celebrazione della santa messa, presieduta dal canonico sacerdote Giorgio Occhipinti, seguita con rispetto e devozione da tutti i presenti.

Le celebrazioni in onore della Madonna della Medaglia non si fermano qui. Tra gli appuntamenti più attesi, venerdì 16 maggio alle ore 19, il giubileo degli operatori dell’istruzione e della formazione, con la celebrazione del solenne pontificale presieduto dal vescovo di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, accompagnato dalla corale della Cattedrale, diretta dal maestro Giovanni Giaquinta, con all’organo il maestro Giorgio Occhipinti.

