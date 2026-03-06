Camion sfonda la barriera e finisce sulla scogliera: incidente sul lungomare

Un incidente mentre erano in corso i lavori di ripristino della barriere pedonali del lungomare di via Marina a Donnalucata. La ditta incaricata dei lavori da giorni è impegnata nella sistemazione delle barriere laterali del lungomare al fine di garantire la pubblica incolumità nella fruizione della passeggiata a mare nella frazione balneare sciclitana. Un camion, nell’effettuare una manovra su strada, è finito oltre la barriera fermandosi sugli scogli. Per mera fortuna nessun ferito: a bordo del mezzo c’era un operaio della ditta appaltatrice dei lavori. Le cause sono in corso di accertamento ma dai primi sommari rilievi l’automezzo, dopo aver infranto la barriera, si è adagiato sulla scogliera. Se si sono registrati danni al mezzo, lo stesso non si può dire per l’autista-operaio che era a bordo. E’ uscito illeso dall’autocarro. Sul posto i carabinieri. Predisposta la rimozione dal luogo dove è avvenuto l’incidente. La ditta era impegnata nei lavori di ripristino dei danni che ha subito il lungomare di via Marina alla fine dello scorso mese di gennaio in occasione del ciclone Harry.

