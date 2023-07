Camera penale degli Iblei, rinnovato il direttivo

E’ stato eletto il nuovo consiglio direttivo della Camera Penale degli Iblei, associazione di avvocati penalisti. Il consiglio è composto dai seguenti avvocati:

Nunzio Citrella – Presidente Michele Sbezzi – Vicepresidente Valerio Palumbo – Tesoriere Isabella Linguanti – Segretaria Gaia La Micela – Consigliere Caterina Riccotti – Consigliere Edoardo Cappello – Consigliere

GLI OBIETTIVI

Il presidente Citrella ha ringraziato il direttivo e l’intera assemblea per aver mostrato apprezzamento per il lavoro svolto in passato e ha sottolineato l’impegno a lavorare in continuità per affrontare le sfide future. Uno degli obiettivi sarà implementare il processo penale telematico, una novità che si prevede possa migliorare l’efficienza della Giustizia senza compromettere i diritti costituzionali che gli avvocati penalisti proteggono quotidianamente.

Inoltre, il direttivo ha nominato i nuovi componenti della commissione della Scuola di deontologia e tecnica del penalista. Il presidente sarà l’avvocato Enrico Maria Belgiorno e i consiglieri saranno Emilio Cintolo, Italo Alia, Serena Pierini e Nicole Fiorenza.