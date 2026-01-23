“Camera d’Autrice”, a Ragusa due stanze dedicate a Michela Murgia ed Elvira Sellerio

Ragusa sceglie di dare spazio alla memoria delle donne attraverso un progetto che unisce cultura, scrittura e luoghi da abitare. Giovedì 29 gennaio alle ore 17.00, al De Stefano Palace Hotel, sarà presentato “Camera d’Autrice”, iniziativa di Toponomastica Femminile promossa dalla Consulta Femminile Comunale.

Il progetto nasce in collaborazione con l’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Ragusa e si inserisce nel percorso nazionale dell’Associazione Toponomastica Femminile, impegnata da anni nel riequilibrio della memoria pubblica e nella valorizzazione delle figure femminili nei luoghi, nei nomi e nel linguaggio.

“Camera d’Autrice” rilegge un’esperienza già presente in altre realtà italiane e la declina in una chiave culturale e civile, mettendo al centro il rapporto tra scrittura, memoria e spazio. In questa prima fase, due camere del De Stefano Palace Hotel saranno intitolate a Michela Murgia ed Elvira Sellerio, due donne che, in ambiti diversi, hanno lasciato un segno profondo nella cultura contemporanea italiana.

«Camere d’autrice è un progetto che valorizza figure femminili della storia, della cultura e della creatività attraverso luoghi da abitare – dichiara l’assessora alle Pari Opportunità Elvira Adamo –. Ogni spazio intitolato contribuisce a ridurre il divario di genere nella rappresentazione simbolica e culturale, offre modelli femminili plurali e promuove cultura, memoria e parità di genere».

Sulla stessa linea le parole di Gianna Miceli, presidente della Consulta Femminile Comunale: «Con la promozione di Camera d’Autrice intendiamo sostenere un progetto di Toponomastica femminile che restituisce spazio e riconoscimento alle parole delle donne, contribuendo a riequilibrare una memoria pubblica ancora fortemente segnata dall’assenza femminile. Le parole delle donne non passano: abitano».

