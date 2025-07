Cambio alla Prefettura di Siracusa: arriva la modicana Chiara Armenia

Cambio al vertice della Prefettura: Giovanni Signer, in carica da meno di un anno, lascia Siracusa per essere trasferito a Macerata. Al suo posto arriva Chiara Armenia, attuale prefetto di Caltanissetta, nominata ufficialmente dal Consiglio dei Ministri nella giornata di lunedì 14 luglio. Un ritorno, in parte, per Armenia, che conosce già il territorio siracusano per precedenti incarichi svolti proprio in provincia.

Chiara Armenia, 64 anni, originaria di Modica, ha guidato la Prefettura di Caltanissetta dal marzo 2021 distinguendosi per rigore, equilibrio e una visione chiara del ruolo dello Stato nei territori più complessi del Paese. Alla guida di Siracusa subentra in un momento delicato, segnato da sfide cruciali sul fronte della sicurezza urbana, dell’immigrazione e del rafforzamento della coesione sociale.

Un ritorno a Siracusa con un bagaglio di esperienza consolidata

Non è la prima volta che Armenia opera nel siracusano: dal marzo al maggio 2010 ha ricoperto l’incarico di Dirigente dell’Area Enti Locali e Consultazioni Elettorali presso la Prefettura aretusea e, nello stesso periodo, è stata Presidente della Sottocommissione Elettorale di Noto. Una conoscenza già maturata del contesto che potrà facilitare l’inserimento nel nuovo ruolo.

L’impronta lasciata a Caltanissetta

Durante il suo mandato a Caltanissetta, Armenia ha affrontato temi centrali come legalità, ordine pubblico e contrasto al disagio sociale, dimostrando una leadership salda e inclusiva. Tra le sue azioni più rilevanti si ricorda la sottoscrizione dei Patti per la sicurezza urbana con sette comuni del nisseno: un piano strategico che ha potenziato la videosorveglianza e migliorato il coordinamento interforze, rafforzando il legame tra cittadini e istituzioni.

Un giro di nomine che coinvolge anche Caltanissetta e Pistoia

Il trasferimento di Armenia si inserisce in un più ampio giro di incarichi deciso dal Governo. A Caltanissetta arriva Licia Donatella Messina, fino a oggi prefetto a Pistoia, mentre Giovanni Signer – che aveva assunto il ruolo a Siracusa nel settembre 2024 – assumerà il coordinamento prefettizio a Macerata.

© Riproduzione riservata