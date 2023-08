Cambio al vertice della GdF di Modica: il tenente Camilla Massarini subentra al Capitano Francesco Sozzo

Cambio al vertice della Compagnia della Guardia di Finanza di Modica: il tenente Camilla Massarini subentra al Capitano Francesco Sozzo.

Il Tenente Camilla Massarini è un ufficiale con un’esperienza significativa nella Guardia di Finanza. È originaria della Lucania e ha precedentemente prestato servizio presso la Compagnia di Rovato (BS), dove ha comandato la Sezione Operativa per tre anni. Ha conseguito una laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bergamo e ha ottenuto un master di II livello in “Management e fiscalità dei dirigenti della Pubblica Amministrazione”.

LE OPERAZIONI DEL CAPITANO FRANCESCO SOZZO

il Capitano Francesco Sozzo, destinato al Nucleo di polizia economico-finanzaria di Milano, ha compiuto un lavoro notevole durante il suo mandato a Modica. Le sue operazioni di successo, tra cui “Easy Credit” e “Credit Washing”, hanno portato alla denuncia di 13 soggetti per truffe legate a crediti fiscali inesistenti, per un totale di oltre 118 milioni di euro. Inoltre, degno di nota il suo contributo nel contrastare la commercializzazione illecita di cioccolato di Modica, che ha portato al sequestro di circa 20.000 confezioni contraffatte, alcune delle quali con il marchio I.G.P., per un valore commerciale stimato di oltre 50.000 euro.