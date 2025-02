Cambio ai vertici della Questura di Ragusa: il Dr. Giorgio Terranova è il nuovo Vicario del Questore

Il Dr. Giorgio Terranova, Primo Dirigente della Polizia di Stato, è stato nominato nuovo Vicario del Questore di Ragusa. Succede al Dr. Antonio Salvago, recentemente promosso alla qualifica di Dirigente Superiore della Polizia di Stato.

Il Dr. Terranova, 57 anni, originario di Modica, ha ricoperto fino ad oggi l’incarico di Dirigente della Divisione Amministrativa e Sociale della Questura, un settore di fondamentale importanza nella gestione di armi, passaporti e licenze.

Il Dr. Salvago, 58 anni, dopo oltre quattro anni di servizio come Vicario a Ragusa, è stato promosso alla qualifica superiore dal Consiglio di Amministrazione per il personale della Polizia di Stato, in riconoscimento del suo operato e della sua professionalità.

