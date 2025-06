Cambia senso di marcia​, incidenti a ripetizione a Scicli, in via Noce. Ecco che accade

Un altro incidente, l’ennesimo, su via Noce, la strada oggetto, due anni fa, di un cambiamento nel senso di circolazione che se da un lato ha portato beneficio alla viabilità su viale 1° Maggio dall’altro si presenta come un forte azzardo perché in pochi rispettano il codice della strada nell’attraversare il tratto che immette su viale dei Fiori proprio nei pressi della chiesa SS. Salvatore. L’ennesimo incidente nella tarda serata di ieri, fra un’autovettura, guidata da una signora di 40 anni, e uno scooter a bordo del quale c’erano due giovani di 19 anni. La peggio è toccata a questi ultimi che sono stati trasferiti, feriti entrambi, all’ospedale Maggiore-Nino Baglieri di Modica con due ambulanze del 118. Sul posto per rilevare l’incidente gli agenti della Polizia Locale.

Una strada pericolosa

Un incidente che si sarebbe potuto evitare, quello all’incrocio fra via Noce e via Abete. “Da quando questa strada è stata aperta, la pericolosità è apparsa subito evidente. Sembrava una soluzione sperimentale e provvisoria ma sembra essere diventata duratura e gli incidenti sono giornalieri – dice un residente -. Finché ci sono danni solo ai mezzi, pazienza, ma quando sono coinvolte le persone, la vicenda inizia a diventare seria”. Ed è quanto puntualmente accade perché gli automobilisti non rispettano la precedenza negli innesti di queste larghe strade del quartiere di espansione adiacente il villaggio Jungi.

