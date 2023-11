Cambia così la chiesa dei Gesuiti di Ragusa. Ecco cosa prevede il nuovo progetto

La chiesa dei Gesuiti, conosciuta anche come il Sacro Cuore di Gesù, è attualmente irriconoscibile a causa dei lavori di ristrutturazione che hanno preso il via nelle scorse settimane. Le immagini mostrano un interno trasformato in un cantiere aperto, dando all’edificio un aspetto quasi da scenario di guerra.

Il parroco, don Marco Diara, ha dovuto abbandonare la canonica poiché la maggior parte dei locali è ora inutilizzabile. L’unico spazio salvato è il teatro della parrocchia, che è stato temporaneamente adibito a luogo di culto, consentendo ai fedeli di partecipare alle messe.

La completa ristrutturazione della chiesa è prevista per febbraio-marzo 2025, mentre una prima fase dei lavori dovrebbe concludersi nella primavera del 2024 o all’inizio dell’estate. Nel frattempo, il parroco assicura di seguire attentamente tutte le fasi dei lavori e promette che questo non comprometterà la realizzazione degli eventi tradizionali come il presepe vivente o la celebrazione dell’Epifania.

L’attesa per il ritorno alla normalità sarà lunga, ma il parroco è determinato a mantenere viva la tradizione della comunità, anche se alcune location dovranno essere adattate a causa delle restrizioni dovute ai lavori in corso. La scalinata, ad esempio, è attualmente bloccata da transenne che limitano l’accesso allo spazio.