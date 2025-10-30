Calvizie: adesso un fluido farà ricrescere i capelli in meno di un mese. Ecco la scoperta

Un team di ricerca dell’Università Nazionale di Taiwan ha sviluppato un siero topico a base di acidi grassi naturali che ha dimostrato la capacità di far ricrescere i capelli in meno di un mese nei test di laboratorio sui topi. Lo studio, pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Cell Metabolism il 22 ottobre 2025, apre nuove prospettive per il trattamento della calvizie, sebbene la ricerca sia ancora nelle fasi iniziali.

Il meccanismo d’azione del siero

Il siero agisce attivando un meccanismo naturale di rigenerazione dei follicoli piliferi, lo stesso che il corpo attiva in seguito a una lieve infiammazione della pelle. Gli scienziati hanno osservato che:

Una lieve irritazione della pelle innesca un’infiammazione che stimola le cellule immunitarie (macrofagi) a raggiungere i tessuti adiposi sottostanti.

Qui, i macrofagi attivano le cellule di grasso (adipociti) a rilasciare acidi grassi monoinsaturi, come l’acido oleico e l’acido palmitoleico.



Questi acidi grassi “nutrono” le cellule staminali dei follicoli piliferi inattivi, fornendo loro l’energia per riattivare la crescita.

I ricercatori hanno quindi creato un siero con gli stessi acidi grassi, ottenendo una rigenerazione dei capelli senza dover indurre l’infiammazione.

Test e risultati promettenti

Sui topi: Applicando il siero sulla pelle di topi calvi, è stata osservata una ricrescita del pelo in circa 20 giorni.

Applicando il siero sulla pelle di topi calvi, è stata osservata una ricrescita del pelo in circa 20 giorni. Sperimentazione su sé stessi: Il professor Sung-Jan Lin, che ha guidato la ricerca, ha sperimentato una versione iniziale del siero sulle proprie gambe, notando una ricrescita dei peli in tre settimane.

Prospettive e cautela

Nonostante l’entusiasmo, è importante mantenere un approccio cauto:

Test sull’uomo: Gli studi finora condotti si sono concentrati principalmente sui topi, con alcuni test preliminari su follicoli umani in laboratorio. Le prove su larga scala sugli esseri umani non sono ancora state avviate, e i risultati in queste fasi potrebbero essere differenti.

Gli studi finora condotti si sono concentrati principalmente sui topi, con alcuni test preliminari su follicoli umani in laboratorio. Le prove su larga scala sugli esseri umani non sono ancora state avviate, e i risultati in queste fasi potrebbero essere differenti. Sicurezza: Gli acidi grassi utilizzati sono di origine naturale e presenti nel corpo umano. Sebbene ciò suggerisca una buona sicurezza, saranno necessari ulteriori studi per confermarlo e stabilire il dosaggio ottimale per l’uomo.

Gli acidi grassi utilizzati sono di origine naturale e presenti nel corpo umano. Sebbene ciò suggerisca una buona sicurezza, saranno necessari ulteriori studi per confermarlo e stabilire il dosaggio ottimale per l’uomo. Commercializzazione: Il team ha già depositato un brevetto per la formulazione. Se i futuri studi clinici avranno successo, il siero potrebbe diventare disponibile come prodotto da banco.

Questo progresso scientifico rappresenta un passo significativo verso il potenziale sviluppo di una nuova opzione non invasiva e naturale per il trattamento della calvizie, aprendo la strada a future terapie rigenerative.

© Riproduzione riservata