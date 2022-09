Calcio: Vittoria primo in classifica dopo due giornate. La soddisfazione dell’allenatore Alessio Catania

C’è grande soddisfazione in casa biancorossa per i primi risultati maturati dopo due giornate di Campionato ed altrettante di Coppa Italia. Ad esprimere compiacimento per quanto è stato svolto ed ottenuto sinora, è l’allenatore Alessio Catania, che analizza un inizio di stagione brillante della sua squadra.



“I risultati maturati, ad oggi – dichiara il tecnico Alessio Catania -, non possono che soddisfarci per quanto la mia squadra ha lavorato dall’inizio del mese di agosto. Siamo consapevoli di ambire a qualcosa di molto concreto, ma siamo, allo stesso tempo, consapevoli che dobbiamo stare sempre concentrati e tenere la barra del timone sempre dritta. Occorre sottolineare come la mia squadra sia ancora appesantita da una preparazione atletica molto impegnativa e da due partite giocate in tre giorni con temperature fuori stagione.

Nonostante tutto siamo riusciti a mantenere alta la concentrazione e la distribuzione delle forze atletiche. Vorrei esprimere a tutta la squadra la mia soddisfazione per la professionalità che hanno espresso in queste uscite ufficiali con la maglia del Vittoria. Dalla gara di ieri contro il Vizzini, è venuto fuori come i miei ragazzi siano stati bravi anche a contenere gli avversari ed impostare i nostri dettami tattici. C’è ancora molto da lavorare.

Lo faremo sempre con il massimo impegno e dedizione. Sappiamo qual è il nostro obiettivo e ci concentreremo sempre per il raggiungimento del traguardo. Lo dobbiamo alla dirigenza che ci è sempre vicino. E lo dobbiamo anche ai nostri tifosi che ci accompagnano e sostengono in ogni partita”.