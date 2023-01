Calcio: Virtus Ispica si prepara alla sfida contro la Corazzata Siracusa

“Ci siamo allenati bene nel corso di questa settimana. Non siamo ancora al completo ma, comunque, il gruppo mi sta seguendo con attenzione. E questo è l’importante”. Parola dell’allenatore della Virtus Ispica, Giuseppe Trigilia, che sta preparando nel modo migliore la difficile sfida di domenica che vedrà i giallorossi tornare al Comunale di Pozzallo (si comincia alle 15). Stavolta per affrontare il Siracusa, terza in classifica, ma con un organico di tutto rispetto che può di certo ambire a palcoscenici superiori.

“Per non parlare del blasone – afferma mister Trigilia – che non si discute. Per cui ci stiamo approcciando a questa partita con grande rispetto, sapendo che per noi sarà tutta in salita ma, come sempre, ce la giocheremo dando il massimo, cercando di onorare la maglia che indossiamo”. Trigilia avrà quasi tutto l’organico a disposizione. “Lavoriamo con questo nuovo gruppo – continua – da circa tre settimane e i primi segnali cominciano ad arrivare.

Continueremo a operare sapendo che possiamo solo sperare di crescere. Dobbiamo pensare alla sostenibilità del nostro percorso, senza guardare la classifica, giocando ogni gara come se fosse l’ultima, quindi dando il massimo. Poi vedremo sin dove riusciremo ad arrivare e tireremo le nostre conclusioni. C’è un cambio di mentalità nella testa dei ragazzi. E questo è un fatto positivo soprattutto per chi, come me, conosce soltanto la parola lavoro per cercare di invertire questa tendenza negativa. Sono molto fiducioso che qualcosa, da qui in avanti, potrà accadere. Anche per quanto riguarda le prestazioni”.