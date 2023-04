Calcio: si gioca Ragusa-Castrovillari

Tutti allo stadio. Per tifare Ragusa. E per aiutare le aquile azzurre a raggiungere un nido sicuro. Assume un significato molto profondo la partita di domenica, allo stadio Aldo Campo, inizio alle 15, che vedrà l’undici allenato da Alessandro Settineri incrociare i guantoni della sfida con il Castrovillari, altra formazione che sta lottando per non rimanere invischiata nella lotteria dei play out e che, sui 35 punti che ha in dotazione, 25 li ha realizzati lontano dalle mura amiche.

Quindi, uno scontro diretto tra due formazioni che ambiscono a raggranellare ancora punti. Il commento del tecnico azzurro: “La nostra squadra è in salute. Ci stiamo preparando come facciamo sempre, con la massima dedizione e con grande impegno, sapendo qual è l’importanza della gara che ci aspetta domenica. Sì, è vero, è uno scontro diretto a cui arriviamo, per fortuna, senza aver perso alcun diffidato ma senza recuperare nessuno dei calciatori infortunati. Siamo consapevoli dell’importanza della partita, che, ripeto come ho già fatto altre volte, non è decisiva ma costituisce una tappa fondamentale per evitare i play out. Sono convinto che i calciatori che schiererò durante il match si assumeranno le giuste responsabilità e si faranno trovare pronti. Qualora non riuscissimo a fare risultato pieno, siamo consapevoli che si complica la situazione. In caso di vittoria, sappiamo che faremmo un grande passo avanti verso la salvezza diretta. Però, bisogna essere ponderati, non esaltarsi né deprimersi”.



Settineri, poi, fa un’altra analisi dopo la sconfitta subita dal Ragusa nella gara del Giovedì santo. “Dopo sette risultati utili di fila – dice – la sconfitta di Trapani ha portato un disfattismo nell’ambiente che non condivido. Uno stop che ci può stare, per come è maturato, visto anche che, nel primo tempo, l’avevamo giocata alla pari. Sembra tutto quasi pretestuoso, come se non si aspettasse altro e questo non mi piace e voglio rimarcarlo. Così come rimarco che il Ragusa Calcio è un bene di tutti, non è solo della società o mio ma della città e di tutti gli sportivi. Ecco perché dico che occorre tutti assieme cercare di remare a favore di vento e non prendere la palla al balzo per fare polemiche o altro. Ci sarà sempre tempo per i processi e per tracciare un bilancio. Non è questo il momento. Oggi occorre grande compattezza di tutte le componenti. Occorre andare a testa bassa verso l’obiettivo. Ricordiamoci sempre la situazione deficitaria in cui ci trovavamo al mio arrivo. E cerchiamo di guardare avanti con la massima fiducia. Ecco perché invito tutti i sostenitori degli azzurri a spendersi al massimo già domenica. Serve sentire l’incitamento della tifoseria, degli sportivi”. Sono disponibili i biglietti per la gara: tribuna A 10 euro, tribuna B 5 euro, Tribuna C ospiti 10 euro. Sarà possibile acquistare i tagliandi in prevendita presso Eurobet (via Pietro Nenni 11/13) e bar dello Stadio (via Padre Anselmo 93). Il botteghino dello stadio per i settori A e B rivolti ai locali sarà regolarmente aperto dalle 13. Ingresso gratuito per Under 14 e Donne.