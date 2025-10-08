Calcio, Prima categoria. Il Comiso non si nasconde: è capolista, a punteggio pieno, zero gol subiti

Comiso a punteggio pieno dopo due giornate del campionato di Prima Categoria. La formazione verdarancio guidata da Gaetano Tomasello, presidente e allenatore del club, continua a stupire e si conferma tra le protagoniste di questo avvio di stagione. Dopo il successo esterno nella prima giornata contro il Carlentini (3–0, con reti di Marino, Cappello e Roberto Busacca), il Comiso ha conquistato altri tre punti preziosi battendo in casa il Riesi grazie al gol decisivo di Giuseppe Pelligra all’80’.

Un esordio casalingo perfetto davanti al proprio pubblico, che ha sostenuto con entusiasmo una squadra giovane, dinamica e già molto solida. Il Comiso, infatti, è ancora imbattuto e con la porta inviolata, grazie a un reparto difensivo ben organizzato e alla sicurezza del portiere Simone Traina, ancora senza gol subiti.

Comiso tra le big del girone

Dopo due giornate, in vetta alla classifica si trovano Barrese, Cassibile Fontane Bianche e Comiso, con il Francofonte che segue a ruota. Le prime sfide hanno già iniziato a delineare i rapporti di forza, con un gruppo ristretto di squadre pronte a contendersi il successo finale.

Sabato il derby con il Ragusa Boys

La terza giornata offrirà subito un test importante: il derby con il Ragusa Boys, in programma sabato in anticipo. I padroni di casa hanno finora raccolto un solo punto, frutto del pareggio casalingo della prima giornata contro l’Accademia Mazzarinese. Una sfida che promette scintille e che sarà un banco di prova per misurare le ambizioni del Comiso.

Tomasello: “Siamo una squadra giovane ma ambiziosa”

“Siamo felici di questo positivo avvio di campionato – commenta Gaetano Tomasello –. La squadra gioca bene e nel gruppo di chi punta alla promozione ci siamo anche noi. Il nostro punto di forza è la difesa, solida e compatta, e un portiere ancora imbattuto. Ma la cosa più importante è l’entusiasmo: abbiamo riportato il calcio a Comiso con umiltà, impegno e determinazione”.

Tomasello ha poi sottolineato l’importanza del vivaio e del sostegno del pubblico: “Molti dei nostri ragazzi arrivano dalle juniores e stanno crescendo partita dopo partita. Il sostegno dei tifosi è fondamentale: la città ha fame di calcio e noi vogliamo regalare loro emozioni e risultati”.

