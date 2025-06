Calcio, play off Eccellenza. Il Modica batte il Real Normanna. Domenica la gara di ritorno ad Aversa

Buona la prima. Il Modica si aggiudica gara-uno della finale play off di Eccellenza. Al “Vincenzo barone” di Modica, la squadra allenata da Pasquale Ferrara ha superato non senza difficoltà il Real Normanna. Il risultato finale è di 3 – 2.

Un risultato che dà un leggero vantaggio al Modica che dovrà fare i conti con la capacità di reazione della squadra avversaria che domenica prossima, tra le mura amiche, farà di tutto per aggiudicarsi la partita.

Ma vediamo l’andamento della partita e i gol – cinque in tutto – realizzati dalle due squadre che si sono affrontate a viso aperto e che hanno dato spettacolo.

Il Modica è passato in vantaggio con Cacciola, ma ha poi subito il ritorno degli avversari che con Esposito prima e Di Girolamo poi, sono riusciti prima a raggiungere il pareggio e poi a passare in vantaggio. Sembrava finita per il Modica che invece ha messo cuore e gambe in questa partita fino a raggiungere il pareggio con Aldair.

Si va al riposo con il risultato di parità ma nella ripresa il Modica, che voleva assolutamente vincere, è passato nuovamente in vantaggio con Idoyaga. Il gol è arrivato al 73’ dopo una forte pressione offensiva dei ragazzi della Contea ed è il gol che ha chiuso la partita.

La gara decisiva sarà domenica prossima allo stadio Augusto Bisceglia di Aversa. Nello stadio dedicato al sindaco morto nel 1980, la squadra di Aversa cercherà il successo. Ma il Modica quest’anno ha dimostrato di non voler regalare nulla e di volere a tutti i costi vincere questa finale e conquistare la promozione in serie D.

© Riproduzione riservata