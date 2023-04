Calcio: l’Asd Virtus Ispica chiude il campionato perdendo 8-0 contro il Milazzo

L’Asd Virtus Ispica ha chiuso la stagione nel campionato di Eccellenza con una goleada al passivo. Sono 8, infatti, le reti che ha segnato il Milazzo ai danni della squadra giallorossa che è scesa in campo, sabato scorso, al Comunale di Pozzallo, per onorare l’impegno e per vivere l’ultimo atto di un’annata tribolata che, dopo la retrocessione maturata già qualche settimana fa, non aveva null’altro da offrire ai colori giallorossi.

Per onore di firma, sono rimasti a tenere alto l’onore della formazione giallorosa i giocatori che hanno disputato il match di sabato scorso “anche se – spiega il diesse Salvo Caschetto – non fa mai piacere subire 8 goal. Dopo il 3-0 del primo tempo, c’è stato un calo vistoso da parte nostra nella ripresa che ha naturalmente favorito gli avversari ai quali non è sembrato vero potere chiudere la pratica senza colpo ferire. In ogni caso, devo ringraziare sempre tutti i nostri ragazzi, coloro che ci hanno messo la faccia, non tirandosi indietro, percependo la difficoltà del momento. Siamo andati avanti, nel corso di questa tormentata stagione, fronteggiando numerose problematiche.

E, comunque, al di là della retrocessione, siamo riusciti ad arrivare alla fine e a salvare il titolo che era l’aspetto preminente per tutti noi. Siamo stati retrocessi? Ce ne rammarichiamo. Ma, purtroppo, in questa condizione, non si poteva fare di più. Ora pensiamo a guardare avanti e a cercare di capire quale potrà essere il futuro”.