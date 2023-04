Calcio: la Virtus Ispica domani contro il Milazzo

Ultimo atto di una stagione, per molti versi, da dimenticare, quello di domani, sabato, per la Virtus Ispica, che, alle 14,30, al Comunale di Pozzallo, ospiterà il Milazzo. Una gara che assume valore soprattutto per i mamertini che devono provare ad allontanare, negli ultimi novanta minuti, lo spettro dei play out mentre i giallorossi locali cercheranno, come è accaduto nell’ultima gara di Palazzolo, di portare a compimento il match con la massima dignità, allo scopo di chiudere il capitolo di un’annata agonistica che, all’atto pratico, è servita solo a mettere in luce qualche talento giovanile mentre, per il resto, è assolutamente, come detto, da archiviare il prima possibile.

Appena 3 vittorie, quattro pareggi e 22 sconfitte dicono parecchio sul ruolino di marcia di una compagine che vuole cercare di resettare e, perché no, già adesso di delineare il futuro. “Sì, è vero – sottolinea il direttore sportivo Salvo Caschetto – non vediamo l’ora di completare questo percorso e di pensare a quello che verrà. Intanto, però, cercheremo di chiudere la stagione al meglio delle nostre possibilità, proveremo a giocare la nostra onesta partita e poi sarà il tempo dei bilanci. Non ci sono dubbi: è fondamentale trovare le motivazioni per andare avanti e tentare di creare una impalcatura per il domani. Devo ringraziare ancora una volta i ragazzi che, pur a fronte di numerose difficoltà, stanno facendo di tutto e di più per portare a compimento questa tormentata stagione. Un aspetto che merita senza dubbio di essere rilevato”.