Calcio: la sconfitta di Licata condanna il Ragusa ai Play Out

Un’altra partita complicata per l’Asd Ragusa calcio. In cui è mancato solo il goal. La sconfitta al Dino Liotta di Licata con il risultato di 1-0 condanna gli azzurri alla disputa dei play out. Adesso, dopo l’ultima gara, quella di domenica in casa con la Vibonese, bisognerà capire, sulla base dei risultati che matureranno, se lo spareggio salvezza si effettuerà tra le mura amiche o lontano dall’Aldo Campo. Domenica scoresa, il Ragusa, dopo il gol subito a freddo da parte dei padroni di casa, ha fatto la propria onesta partita, ha creato qualche occasione ma, come purtroppo accade ormai da qualche settimana a questa parte, non è riuscito ad andare in goal.

“Sì, è vero, abbiamo fatto la nostra gara – sottolinea l’allenatore delle aquile azzurre, Filippo Raciti – in un campo difficile, così come era stato preventivato alla vigilia, in un campo in cui l’avversario voleva a tutti i costi conquistare il traguardo dell’accesso ai play off. Noi, ovviamente, ci siamo giocati la salvezza e quindi, da parte nostra, la pressione era sicuramente maggiore. Non puoi giocare mai tranquillo, come magari è accaduto per il Licata, visto che, per quanto ci riguarda, la posta in palio era altissima. Detto questo, non posso rimproverare nulla alla squadra. Abbiamo creato, credo, più occasioni. Il Licata forse è stato superiore nell’attacco della profondità ma noi lo sapevamo. Diciamo che il gol è nato a causa di una circostanza del genere. Poi, abbiamo sistemato quella situazione e ritengo che la partita sia andata avanti lungo un solo verso. Ma il goal non è arrivato”.

E Raciti prosegue: “Diciamo che il Ragusa deve continuare a fare quello che sta facendo. Credo che, domenica, se si fosse pareggiato non avremmo rubato nulla. Anche alla luce di una ripresa giocata con grande intensità in cui abbiamo limitato ogni azione avversaria. Peccato che sia andata così. Sappiamo che se la strada è quella della sofferenza. E noi siamo pronti a soffrire fino all’ultimo minuto di questo campionato. Credo che i ragazzi, comunque, lo stiano dimostrando già da parecchie settimane. Siamo alla ricerca della vittoria che, per noi, è diventata la cosa più importante anche per dare morale. I play out? Non possiamo esimerci dall’affrontare gli spareggi salvezza e dovremo cercare di farci trovare pronti, in qualsiasi condizione saremo chiamati a disputarli”.