Calcio: il Vittoria ospiterà lo Scordia sul ‘neutro’ di Comiso

Il Vittoria ospiterà lo Scordia sul ‘neutro’ di Comiso. E’ la società a confermare la notizia, direttamente dal Presidente Toti Miccoli. Per una questione meramente burocratica, siamo costretti ad ospitare lo Scordia al ‘Borgese’ di Comiso. Credo sia l’ultima volta che la squadra giocherà lontano dal ‘Gianni Cosimo’. A tal proposito mi preme ringraziare l’amministrazione comunale di Comiso, l’Amministrazione comunale di Vittoria e un plauso anche al neo Senatore della Repubblica, Salvo Sallemi e il consigliere comunale di Vittoria, Alfredo Vinciguerra, per l’interessamento, poiché hanno insieme fatto sì che il Vittoria trovasse un campo di gioco per domenica.



Sono enormi i sacrifici fatti da questa società – continua il Presidente Toti Miccoli – ma la situazione Stadio è in dirittura d’arrivo. Vogliamo fare le cose per bene, i numerosissimi lavori sono stati completati quest’oggi, di concerto con il Comune, e tutta la documentazione è pronta per essere inviata lunedì alla Prefettura. Dopo qualche giorno la commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo farà il sopralluogo allo stadio al fine di rilasciare il necessario nulla osta per la disputa delle partite al ‘Gianni Cosimo’. Sono molto fiducioso che il grande esordio nel nostro stadio avverrà il prossimo 23 ottobre contro lo Scicli in campionato ed il 26 ottobre per la Coppa Italia (ritorno contro il Gela)”.