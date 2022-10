Calcio, il Vittoria capolista a punteggio pieno

“Contro l’Avola è stata una vittoria del collettivo. Siamo riusciti a scendere in campo con la giusta concentrazione, quella che avevo chiesto ai miei ragazzi prima della sfida”. Sono le parole del tecnico biancorosso, Alessio Catania, a poche ore dalla sfida di Coppa Italia contro il Gela, squadra costruita per i vertici del girone D di Promozione.



“Ero certo che i ragazzi avrebbero dato il 110% in campo, ma la nota ancor più positiva arriva dagli under che si sono fatti trovare pronti in una sfida che per noi era molto importante. Adesso dovremmo dare continuità al nostro percorso, a cominciare dalla sfida di domani in Coppa Italia a Gela, squadra costruita per far bene in campionato. Sappiamo di incontrare una squadra ben messa in campo con ottime individualità e che sta facendo bene anche in campionato.

La Coppa però è un impegno da non sottovalutare. In queste ore valuterò la condizione dei ragazzi alla luce della gara di domenica scorsa dove abbiamo speso tante energie anche a causa della temperatura alta in campo”.